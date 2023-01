Vahid Halilhodžić odradio je fantastičan posao na klupi reprezentacije Maroka. S njim na izborničkoj poziciji postali su vjerojatno i najbolja afrička momčad, a odveo ih je i na Mundijal u Katar. No, zbog raznih razloga, tamošnji savez uručio je otkaz Vahi te BiH trener neće voditi Maroko na Svjetskom prvenstvu.

Tamošnji mediji i navijači su mu zamjerili što je bio u sukobu s nekoliko marokanskih igrača te je velike zvijezde, poput Hakima Ziyecha, izbacio iz reprezentacije zbog nediscipline i momčad bez njih odveo na SP.

Podsjetimo, Maroko je na ovom Mundijalu vodio Walid Regragui, bivši reprezentativac istoimene države. Maroko je završio četvrti i ostvario najbolji rezultat u povijesti neke afričke momčadi.

Solidna momčad

Sve je to naravno popularnog "Vahu" pogodilo, jer je on trebao voditi tu reprezentaciju u Kataru i on joj je ugradio obrambene temelje koji su ih cijelo prvenstvo krasili. No, možda mu je sada lakše kada ga na svojoj klupi traži Južna Koreja, prema pisanju azijskih medija.

Nakon otkaza portugalskom stručnjaku Paulu Bentu, prvi kandidat za preuzimanje je "Vaha". Radi se solidnoj radničkoj momčadi koja je prošla grupnu fazu natjecanja pobijedivši Portugal s 2:1 u infarktnoj završnici.

Kapetan momčadi je planetarno popularni Heung Min Son.