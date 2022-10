Španjolski velikani prije samo koju godinu standardno su bili u samoj završnici Lige prvaka, a u srijedu navečer dva su se kluba La Lige oprostila od Lige prvaka. Barcelona je porazom od Bayerna zaključila svoju lošu sezonu u Europi, dok je Atletico Madrid remizirao s Bayer Leverkusenom i šokantno ispao iz najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.

Barcelona se barem može tješiti da su se našli u teškoj grupi; i zbilja jesu, s Bayernom, Interom i Viktorijom Plzen, dok se od izabranika Diega Simeonea očekivao lagan prolazak skupine u kojoj su osim s Bayerom, bili s Bruggeom i Portom. Sjajni Brugge je sve iznenadio i trenutno je prva momčad skupine, dok je Porto osigurao prolazak dalje pobjedom upravo nad Belgijcima.

Atletico na svojem domaćem terenu nije uspio svladati Bayer, susret je završio 2:2, a da stvar bude gora, domaćini su u posljednjim sekundama susreta imali kazneni udarac za pobjedu u nadu u prolazak skupine Lige prvaka.

Dramatična završnica

Gosti iz Njemačke do vodstva su došli već u devetoj minuti, kada je Moussa Diaby krasno pogodio za 1:0 na asistenciju Adama Hložeka. U 22. minuti je Yannick Carrasco briljantno pogodio s 20-ak metara za 1:1, a samo sedam minuta kasnije Leverkusen je ponovno u vodstvu. Callum Hudson-Odoi se krasno oslobodio svojeg čuvara i pogodio za 2:1 pokraj nemoćnog Jana Oblaka. U 50. minuti domaćini su ponovno izjednačili, još jedan krasan gol u režiji Rodriga de Paula, a onda je uslijedila neviđena drama…

Sudac Clement Turpin je već odsvirao kraj utakmice, gostujući igrači su već krenuli prema svlačionici, no onda je reagirao VAR. Sugerirali su sucu da je jedan od gostujućih igrača igrao rukom u kaznenom prostoru te je Turpin pokazao na bijelu točku na opće oduševljenje Wande Metropolitano.

Odgovornost je preuzeo Yannick Carrasco, pucao je, ali Lukaš Hradecky brani njegov pokušaj. Kasnije je Atletico probao iz dva odbijanca, prvi je odsjeo na gredi, a drugi pokušaj je blokiran. Atletico je ispao iz Lige prvaka, a nakon susreta svi su se čudili što je najstrožu kaznu u gol pokušao pretvoriti Carrasco, a ne Griezmann.

"Yannick je jedan od igrača koji može preuzeti odgovornost. To je samopouzdanje iznimno bitno. Griezmann je bio jako umoran, a Carrasco je uzeo loptu čim je sudac otišao VAR-u. Ako netko traži da izvede penal, kao što je to napravio Carrasco, momčad će mu to dopustiti", objasnio je Diego Simeone.