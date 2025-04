Dolazi li Vaha u Dinamo? 'Nitko me nije zvao. Bi li došao? Stalo mi je do Dinama, to je moj klub'

Emir Delić, novinar Al Jazeere Balkans, plasirao je bombu da Dinamo zove Vahida Halilhodžića (72).

"Dinamo zove Vahida Halilhodžića! Hoće li se Vaha vratiti iz mirovine i drugi put preuzeti Modre? Vaha je uvijek bio naklonjen Dinamu. Zajec i društvo su na potezu", napisao je Delić na Xmreži.

U četvrtak smo pričali s Vahidom i pitali smo ga je li ga Dinamo zvao u međuvremenu. Rekao je da nije.

Sad maloprije opet smo ga zvali i rekli mu za navedenu informaciju spomenutog novinara. Nasmijao nam se...

"Nemam vam što lagati, razgovarali smo jučer, rekao bi vam da me netko zvao, ne znam odakle sad to. Nitko iz Dinama me nije zvao. Zovu me danima ljudi na temu Dinama, vi evo naposljetku, vaše kolege novinari, ljudi koji vole Dinamo, a ja samo kažem kako je i pričam o Dinamu kao neposredni promatrač događanja u klubu, bez da se namećem ikom. Imam iskustva u tim stvarima, imam iskustva u ovakvim situacijama. Prošao sam to više puta, znam gasiti vatru, kompleksan je to posao, sve kako sam rekao jučer za vaš portal. Nema nikakav kontakt s Dinamom niti tražim ikakav kontakt. Ne namećem se nikom, samo komentiram situaciju jer ima iskustva", kazao nam je Vahid Halilhodžić.

Bi li Vaha došao u Dinamo?

"Hahaha... Jao, koliko me samo ljudi pitaju za to, postavljaju to pitanje proteklih dana i tjedana... Ne razmišljam o tome, mogu samo reći da su Velež i Dinamo moji klubovi s ovih prostora jer sam u njima proveo izvjesno vrijeme, protiv njih ne mogu niti neću nikad. Meni je stalo do Dinama, Dinamo mi je pružio mogućnost da radim u njemu i veliko poštovanje osjećam prema Dinamu, ali nikakve kontakte nemam s klubom. Ja samo komentiram situaciju u Dinamu, sigurno je ovo sad trenutak kad svi u klubu trebaju zasukati rukave. Nije trener jedini krivac, možda ima drugih krivaca za ovu situaciju. Ponavljam, imam iskustva u ovakvim situacijama, ali samo komentiram situaciju, ne namećem se Dinamu."

