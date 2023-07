Vahid Halilhodžić gostovao je u emisiji na Arenasportu koju vodi Mario Stanić, a pričao je o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri, kao i o razdoblju rata na ovim prostorima. Posebno se dotaknuo svoje mladosti i početaka igranja za Velež.

''Generacija u kojoj sam igrao, iako sam bio mlađi, i ova druga s Tuceom, Kajtazom... to su vjerojatno dvije generacije koje su morale biti šampioni, ali smo pokradeni. Moja je generacija pokradena od Hajduka. Ja znam da su kupili utakmicu u Beogradu protiv OFK Beograda, Borota golman... Sve to znam. I ova druga generacija isto tako, odigrala je neriješeno u Tuzli. U to vrijeme ti si po tome bio mali klub'', pričao je Vaha, aludirajući na posljednje kolo prvenstvene sezone 1973./1974. u kojoj su Splićani osvojili naslov zbog bolje gol-razlike u odnosu na mostarski Velež.

Također, Halilhodžić je još jednom spomenuo Hajduk u negativnom kontekstu kada je pričao o reprezentativnom dijelu karijere:

''To mi je jedna od mojih sportskih trauma, uz ovo što mi se dogodilo kao treneru, da me tri puta nakon izborenog SP-a maknu. Malo me to pogodilo. Jedini sam igrač koji nije dobio dozvolu da ode iz države s 28 godina, otišao sam vani s 29 i pol godina. Bio sam standardan i najbolji strijelac A selekcije u kvalifikacijama. Bio sam proglašen najboljim igračem, a bio sam rezerva. Tu je politika imala veliki utjecaj. Morali su igrati neki igrači. Posebno su igrači Hajduka i Crvene zvezde imali jaku privilegiju.''

To što Vahid priča nije teško za povjerovati

Nije to jedini slučaj kada je Hajduk na čudan način došao do osvajanja naslova u Jugoslaviji. Najpoznatiji je slučaj iz sezone 1978./1979. kada je umjesto Dinamu, naknadno trofej dodijeljen splitskom klubu. Odluke žalbi klubova nekoliko su puta bile mijenjane, a na kraju je trofej nepravedno dodijeljen Hajduku.

Također, Halilhodžić je pričao i o interesu Barcelone za vrijeme igračke karijere, kao i Leedsa, ali na kraju je završio u Nantesu. Nakon otprilike 30 godina, izbornik Miljanić ispričao mu se zbog zapostavljanja u reprezentaciji Jugoslavije, ali tada je to samo bila isprika, to nije moglo ispraviti nepravdu.