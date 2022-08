Nogometna reprezentacija Maroka, s kojom je Hrvatska smještena u skupini Mundijala u Kataru, ostala je bez izbornika. Vahid Vaha Halilhodžić raskinuo je suradnju s tamošnjim Nogometnim savezom.

Vijest o raskidu suradnje s bivšim trenerom Dinama objavio je Nogometni savez Maroka.

Savez objavio vijest

"S obzirom na nesuglasice između Nogometnog saveza Maroka i izbornika Vahida Halilhodžića o tome kako najbolje pripremiti nogometnu reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, dvije strane su se odlučile razići", priopćeno je iz Saveza. Halilhodžić je posljednjih mjeseci imao nekoliko svađa s najvećim marokanskim zvijezdama i nekoliko ih je izbacio iz reprezentacije. Iz Saveza su sada obećali da će Hakima Ziyecha, najveću zvijezdu, vratiti u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.

Ovo je treći put u karijeri da je Halilhodžić uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu dobio otkaz, a ranije mu se to dogodilo s Obalom Bjelokosti 2010. godine te s Japanom 2018. godine. Halilhodžić je vodio Maroko u 30 utakmica i upisao 20 pobjeda uz samo tri poraza. Ostavlja reprezentaciju na 22. mjestu FIFA-ine ljestvice.

Maroko će na Svjetskom prvenstvu u Kataru igrati u grupi s Hrvatskom, Belgijom i Kanadom. Novi izbornik reprezentacije bit će Walid Regragui, a on će potpisati ugovor do 2025. godine.

Krajem ožujka ove godine Vahid Halilhodžić dao je veliki intervju za Net.hr u kojem je govorio upravo o mogućnosti da nakon uspjeha s Marokom dobije otkaz, kao i u prethodna dva slučaja. Naime,Vaha je na klupi Obale Bjelokosti dobio otkaz nekoliko mjeseci prije SP-a u JAR-u 2010. nakon što je reprezentacija podbacila na Afričkom kupu nacija, dok je klupu Japana napustio zbog neslaganja s vodstvom tamošnjeg saveza uoči SP-a u Rusiji. Znači, u oba slučaja je ostvario plasman na Mundijal i napuštao reprezentaciju, isto kao i sad.

"Ne želim da mi nitko određuje koga ću voditi, a koga ne. No, ne bih o tome iskreno. Tek sam se probudio. Teške su to teme za jutro. Sve je to dio mog trenerskog posla, karijere, života... Tko zna, možda i treći put sad ne odem na SP, možda me se isto opet riješe. Sve je moguće, ma mogu ja i sam otići (smijeh). Nema problema."

