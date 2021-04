UŽIVO, VILLARREAL – DINAMO: Villarreal žestoko napada, u 25. pogodili i stativu; No, Plavi nisu sami, pojavila se ogromna pomoć

Tekstualni prijenos utakmice između Villarreala i Dinama od 21 sat pratite na portalu Net.hr

UŽIVO:

Villarreal – Dinamo 0:0

Villarreal (4-3-3) Rulli – Foyth, Albiol (C), Pau Torres, Pedraza – Trigueros, Capoue, Parejo – Moreno, Alcacer, Chukwueze

Klupa: Asenjo, Gaspar, Funes Mori, Bacca, Moreno, Coquelin, Pena, Costa, Gomez, Pino, Alex Baena, Nino.

Trener: Unai Emery

Dinamo (4-2-3-1) Livaković – Ristovski, Theophile, Lauritsen, Gvardiol – Jakić, Ademi (C) – Ivanušec, Majer, Oršić – Petković

Klupa: Zagorac, Josipović, Čabraja, Kastrati, Leovac, Tolić, Burton, Mišić, Stojanović, Franjić, Perić, Atiemwen

Trener: Damir Krznar

28′ – Oršić je uspio uputiti udarac, ali otišlo je to na ubačaj jako daleko iznad gola.

25′ – Stativa Villarreala. Chukwueze je moćno, iz poluvoleja tukao i pogodio vanjski dio okvira gola, desnu Livakovićevu stranu. Parejo je kreirao akciju iz kuta.

24′ – Teško nogometaši Dinama izlaze na svoju polovicu igrališta. Villarreal igra odlično i želi zabiti taj gol za ukupnih 2:0.

16′ – Dvadesetak Boysa navija kod samog stadiona i njihova pjesma dopire do unutrašnosti. Prvo se čula himna Dinama Dinamo ja volim, a onda i “Dinamo Zagreb, ja volim Dinamo Zagreb, Dinamo Zaaagreeeb, ja voooolim Dinamooooo Zagreeeeb”… Nema sumnje da će to biti dodatni motiv dinamovcima, jer oni u Villarrealu nisu sami. Imaju podršku, pjesma plavih kibica dopire do njih i to je bitno. Pokušava Dinamo visokim presingom prema naprijed otežati distribuciju lopte Španjolcima, ali igrači Villarreala su toliko tehnički moćni da uvijek pronađu neko rješenje.

10′ – Slobodni udarac za Villarreal s nekih 35 metara. Oštro ubačena lopta, ne prolazi ubačaj, lopta je u rukama Livakovića. Kreće akcija Dinama, Trigueros radi pritisak, Ivanušec ga je sjajno sad okrenuo, lopta je došla do Oršića koji ubacuje ali ništa. Lopta je u rukama Rullija. Inače, izvan stadiona se čuje navijanje Bad Blue Boysa.

9′ – Pau Torres igrat će važnu ulogu večeras za Španjolce.

6′ – Pokušava Villarreal uspostaviti dominaciju od samog početka, a onda što prije i probiti taj Dinamov blok. Plavi se brane, dobro su postavljeni, čvrsto ali po krilima Villarreal uspijeva ubacivati loptu u kazneni prostor. Pedrasa, 24-godišnjak koji je igrao u Leedsu, Betisu, na lijevoj strani kombinira s Morenom i Trigueros, isto su to radili u Zagrebu. I sad je po toj lijevoj strani Villarreala došla opasnost ali čiste to dinamovci.

2′ – Villarreal je prvi zaprijetio nakon što su Plavi oduzeli jednu loptu ali nisu uspjeli izaći na protivničku polovicu. Ubacili su Španjolci loptu dva puta ali čiste to Modri.

1′ – Villarreal ima prvi napad.

1′ – Počela je utakmica. Sretno Dinamo!

20.41 – Alen Peternac, pomoćni trener Plavih, je uoči utakmice iznio posljednje informacije i petnaestak minuta prije početka na stadionu, na terenu kultnog ali praznog El Madrigala rekao: “Optimisti smo, ulazimo u susret s nadom da ćemo pobijediti. Bruno je na 100%, zadnja dva treninga je odradio fenomenalno. On će danas biti naš glavni adut. Jako će nam puno koristiti”.

20.37 – “Bit ću spreman za 90 minuta. Nemam drugog izbora, nisam niti sad siguran da ću moći ali dat ću sve od sebe. Vjerujem i ja u prolaz isto kao i momčad”, istaknuo je Gvardiol.

20.35 – Lovro Majer morat će biti na nivou, a on je uvijek na nivou, ako Dinamo misli slaviti protiv Villarreala. Kao i svi ostali. Gvardiol je rekao da su kvalitetni, Majer kako ih Villarreal u Zagrebu nije iznenadio već samo zabio iz penala. “Imali smo i mi svoje šanse. Vjerujem da smo kvalitetni da možemo proći”, kazao je Majer za ArenaSport.

20.23 – Trener Dinama Damir Krznar je za ArenaSport u razgovoru kazao: “Razlika je biti glavni trener i pomoćni trener u pristupu, ja sam bio malo više s njima bio prijatelj nego Zoran Mamić. No, iako želim podignuti stepenicu više, želim s njima i dalje biti prijatelj. Zato i nekako opušteno vodim utakmicu u trenirci. Recept je vrlo jednostavan rad, rad i rad. Nije lako igrati s blokiranim ramenom, ali Petković želi igrati. Možemo okrenuti 0:1 protiv Villarreala. U prekidima su ranjivi. Vjerujem u prolaz, jednostavno sportaš i vjera, to je neraskidivo. Do zadnje sekunde vjerujete i kad gubite 0:2 dvije minute prije kraja. Uvijek vjerujem. Ući ćemo u utakmicu otvorenog srca a izaći krvavih koljena, pa što bude”.

19:30 – Stigli su i sastavi za utakmicu Villarreala i Dinama. Iako Petković nije trebao početi od prve minute, Krznar ga je ipak uvrstio u sastav. Ovako izgledaju postave Dinama i Villarreala:

XI VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Alcácer XI DINAMO ZAGREB: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol; Jakic; Ivanusec, Ademi, Majer, Orsic; Petkovic. #UEL 21:00 — Fútbol Total (@FT_Total) April 15, 2021

18:00 – Zagrebački Dinamo u četvrtak (21.00) u Španjolskoj igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Europske lige protiv Villarreala u kojoj će pokušati nadoknaditi poraz od 0:1 iz prvog susreta u Zagrebu.

KRZNAR POTVRDIO VELIKU VIJEST: ‘Zdrav je, raspoložen i spreman. Gvardiol u napadu? Takvi potezi nisu isključivi, ali…’

Situacija u zagrebačkoj momčadi uoči uzvrata nije bajna i trener Damir Krznar ima mnogo problema s ozljedama u svojoj ekipi i ponovo nema na raspolaganju pravog napadača. Teško da će tu ulogu, kao u prvoj utakmici, ponovo obnašati Atiemwen pa je vjerojatnije da će se Dinamo odlučiti za varijantu u kojoj su za ofenzivu zaduženi Oršić, Majer i Ivanušec.

TRENER VILLARREALA OTKRIO ŠTO GA NAJVIŠE BRINE UOČI UTAKMICE S DINAMOM: ‘Sposobni su nam zakomplicirati situaciju’

Dinamo će pobjedu tražiti bez dvojice ozlijeđenih napadača Brune Petkovića i Marija Gavranovića. Petković bi mogao ući s klupe za pričuve, baš kao što je ušao i u Zagrebu u prvoj utakmici.

Press conference ⚽️😎💙

“Petković ima izvjesne probleme, ali uz ‘blokadu’ će biti u konkurenciji”, rekao je Krznar napomenuvši da se unatoč tim problemima nada prolasku u polufinale, gdje je Dinamo posljednji put u jednom europskom natjecanju igrao 1967. u tadašnjem Kupu velesajamskih gradova.

Recept za Villarreal

Na pitanje kako će se u četvrtak postaviti Dinamo, Krznar je odgovorio:

“Teško je stvarati scenarije bez druge strane, ali imamo nekoliko opcija. Kombinirat ćemo kroz utakmicu, koristiti i visoki pritisak i zonu u fazi obrane. U napadu ćemo se pokušati nametnuti posjedom i kontrolom, naravno koliko nam to protivnik dopusti.”

Pa ipak, dao je do znanja da to neće biti drugačije u odnosu na prvo poluvrijeme na Maksimiru, sve dok Villarreal nije poveo u 44. minuti iz jedanaesterca.

“Bit će neznatno promijenjen sastav, a isto tako i način igre. Prvo poluvrijeme u Zagrebu je pokazalo da ne trebamo odlaziti u neke ekstreme, dobro smo funkcionirali dok nismo primili nesretni gol. Zbog izostanka naših napadača nam je manevarski prostor sužen, ali i dalje vjerujemo da će to što imamo biti dovoljno. Imamo respektabilnu momčad i igrače koji su željni odgovoriti ovom izazovu”, izjavio je Krznar pod čijim je vodstvom Dinamo u uzvratnom dvoboju osmine finala na Maksimiru bio pobijedio Tottenham s 3-0, nadoknadivši zaostatak od 0-2 iz prve utakmice.

‘Dinamo je naviknuo pobjeđivati’

Trener Villarreala Unai Emery u najavi utakmice istaknuo je kako pobjeda od 1-0 nad Dinamom u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Europske lige nije dovoljna prednost uoči sutrašnjeg uzvrata jer je Dinamo opasna momčad koja ima više načina kako nadoknaditi taj rezultat.

“Ova utakmica nam je izazov jer Dinamo tijekom natjecanja u skupinama Europske lige nije izgubio niti jednu utakmicu u gostima, bio ga je pobijedio samo Tottenham u osmini finala. Isto kao što nam je u Zagrebu bio izazov pobijediti jer Dinamo ondje nije bio poražen, tako sada imamo novi izazov”, rekao je Emery na konferenciji za medije u sportskom kampu Villarreala.

“Dinamo je dobra momčad pa se pripremamo kao i za prvu utakmicu. To je momčad koja igra da bi pobijedila, koja je navikla pobjeđivati, a kada mora učiniti zaokret kao što je sada slučaj ima puno načina kako to ostvariti. Znaju napadati iz protuudara, pa kombinatorikom, preko krila, opasni su iz veznog reda na čelu s Ademijem. Kada se postave i defenzivno kao u Zagrebu također, su opasni po vrata protivnika, što su pokazali u prvoj utakmici kada su imali svoje dobre trenutke. Poštujem stoga Dinamo”, dodao je Emery.

Utakmica počinje u četvrtak u 21.00, a TV prijenos je na kanalu Arenasport 1.

