Nogometaši Dinama dva puta su vadili loptu iz mreže nakon prvih 45 minuta uzvratne utakmice četvrtfinala Europske lige u kojoj su se sastali s Villarrealmo. Prvo je Paco Alcarer u 36. minuti doveo Španjolce u vodstvo nakon dosta sumnjive situacije.

POGLEDAJTE KONTROVERZAN POGODAK VILLARREALA: Sudac je najprije sudio zaleđe pa nakon VAR-provjere priznao gol

Paco Alcácer has now scored more goals in the Europa League (6) than in La Liga (5) for Villarreal this season.

This is just his fourth start in the competition. #UEL pic.twitter.com/3O5AZ7OvuH

