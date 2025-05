Tko će uzeti Kup? Prvo poluvrijeme s malo prilika, a jako puno nervoze i prekršaja

Uzvratna utakmica finala Kupa, Stadion Rujevica

HNK Rijeka 0:0 NK Slaven Belupo

Sastavi

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Selahi, Petrovič - Djouahra, Fruk, Janković - Čop

Slaven Belupi: Sušak - Jakir, Kovačić, Božić, Bosec - Ćubelić, Agbekpornu - Grgić, Lepinjica, Jagušić - Nestorovski

Uživo

47' - Gruba greška Agbekpornua koji je krivo predao loptu, Fruk i Čop su kombinirali, ali nešto između udarca i centaršuta ide pokraj gola.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Možemo se samo nadati da će biti uzbudljivije od prvog.

45+1' - Kraj prvog dijela. Nismo vidjeli niti jednu izglednu priliku, tek nekoliko udaraca, a jako puno prekršaja, nervoze i koškanja.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadoknade.

40' - Osim koškanja među igračima i klupama, te jako puno prekršaja, nismo puno vidjeli u ovome finalu. Još čekamo prve opasne prilike. Grgić je zapucao iz velike daljine jako snažno, ali neprecizno.

34' - Belov kriterij na ovoj utakmici je jasan samo njemu samome.

29' - Nije lako Belu. Klupe su u stalnim prigovorima, sada će popričati s klupom Slavena. Farmaceuti nisu zadovoljni kriterijem osječkog arbitra.

24' - Fruk sada gađa iskosa, ali ide pokraj gola. Lijepo je izvrtio Slavenove igrače.

22' - Drugi žuti u redovima Slavena, požutio je Ganac Agbekpornu.

20' - Nestorovski i Radeljić u žustroj raspravi. Nervoza je ogromna, a Bel je Makedoncu pokazao žuti karton.

19' - Fruk puca s 20-ak metara, imao je puno prostora, ali falilo je jačine u udarcu i lako je to obranio Ivan Sušak.

16' - Dobra kombinacija Riječana, ali poluvolej Djouahre na kraju ide daleko prema Armadi.

14' - Opasan je Grgić po lijevoj strani, izbacio je Majstorović u korner. Bilo je opasno, ali došlo je do nesporazuma između Nestorovskog i Lepinjice i potonji puca preko gola.

11' - Kakva atmosfera na Rujevici! Armada je standardno glasna, ali danas imaju dostojne oponente, gotovo 1000 Koprivničana je na Rujevici.

9' - Slaven je imao prvi udarac u okvir gola. Potegnuo je Jagušić, ali u Zlomislića.

5' - Počelo je žestoko, nekoliko duela i već je zaiskirlo. Vidi se da utakmica nosi veliki ulog.

4' - Težak sudar Ćubelića i Jankovića, veznjak Slavena je izvukao deblji kraj, ali nakon kraće intervencije liječnika, sve će biti u redu.

3' - Jako visoko stoji Slaven. To ih je koštalo u ovosezonskim utakmicama s Rijekom

1' - Počela je utakmica na Rujevici.

- Slušamo hrvatsku himnu, a onda se okrećemo utakmici.

- Pet minuta je do početka utakmice koju sudi Dario Bel.

- Prva utakmica završila je 1:1, nema pravila gola u gostima, nema produžetaka, ako završi neriješeno, idemo u raspucavanje. Sitno brojimo do početka.

- Ostalo je pola sata do početka velikog finala, posljednje utakmice ove sezone.

Najava

Danas doznajemo nositelja drugog trofeja u hrvatskom nogometu. Prije četiri dana Rijeka je po drugi puta postala prvak Hrvatske, i to pobjedom upravo nad današnjim rivalom, Slaven Belupom.

Riječani imaju priliku doći do duple krune i sedmog trijumfa u Kupu dok Slaven lovi prvi trofej u svojoj povijesti. Rezultat je potpuno otvoren budući da je prva utakmica na stadionu Ivan Kušek-Apaš završila remijem 1:1. Rijeka je tada povela pogotkom Tonija Fruka, a za 'Farmaceute' je izjednačio Antonio Bosec.

Ova utakmica ima veliki rezultatski značaj i za zagrebački Dinamo - drugoplasiranu momčad HNL-a. O ovoj utakmici ovisi hoće li Dinamo sljedeće sezone igrati Europsku ligu ili Konferencijsku ligu. Osvoji li Rijeka kup, Plavi idu u Europsku ligu gdje će imati direktan plasman u skupini, a uzme li Slaven trofej, Koprivničani će igrati pretkola Europske lige, dok će Dinamo u svoje europsko putovanje krenuti u drugom pretkolu Konferencijske lige.

