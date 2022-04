UŽIVO

Polufinale Lige prvaka, uzvratne utakmice

Real Madrid - Chelsea 0:0

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Modrić, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius

Chelsea: Mendy, Alonso, Rudiger, Thiago Silva, James, Kovačić, Loftus-Cheek, Kante, Werner, Mount, Havertz

Bayern - Villarreal 0:0

19.40 Stigao je i sastav Chelseaja, Kovačić je u početnoj postavi.

19.30 Stigla je službena postava Real Madrida, naš Luka Modrić kreće od prve minute.

U utorak navečer doznat ćemo prva dva polufinalista ovosezonske Lige prvaka.

Real će u Madridu braniti dva gola prednosti iz prve utakmice protiv aktoalnog europskog prvaka Chelseaja. Podsjetimo, Real Madrid je na Stamford Bridgeu slavio 3:1 u prvoj utakmici četvrtfinala, a apsolutni heroj susreta bio je Karim Benzema koji je postigao tri pogotka.

Novi susret Reala i Chelseaja znači i novi dvoboj Luke Modrića i Matea Kovačića u sredini terena. Kovačić nije krenuo od prve minute u prvom dvoboju, ali je zato krenuo od početka u Chelseajevom rastavljanju Southamptona 6:0 te bi mu to moglo kupiti "ulaznicu" za prvu momčad protiv Reala. Pred londonskim sastavom je težak zadatak, a svjesni su toga i igrači.

"Bilo je lijepo, ali i jako teško igrati protiv Modrića. Nikad nije lijepo kad gubiš. Modrića bi volio imati u svojoj momčadi, no sada smo na drugim stranama. Spremni smo pokazati najbolje od sebe i probati proći dalje", izjavio je Mateo Kovačić na početku najave uzvratnog susreta protiv Reala.

'Divim mu se'

Potom se ponovno osvrnuo na velikog prijatelja, suigrača iz reprezentacije i nekada Reala, Luku Modrića.

"Njega je jako teško zaustaviti, on je nevjerojatan igrač. On je Hrvat, divio sam mu se kad sam bio dijete, a divim mu se i dan danas. Veliki smo prijatelji, igrao je i u mojem najdražem klubu, Dinamo Zagrebu. Veselim se što ću igrati protiv njega. Otkako ga ja znam, on je na istoj razini, što je nevjerojatno. Oduvijek je dobar kao što je i sada. On obožava nogomet, živi ga svaki dan. Profesionalac je, a nastavi li ovako, mislim da će igrati još tri, četiri godine", hvalio je Kovačić reprezentativnog kolegu i kuma pa se osvrnuo na uzvratnu utakmicu:

"Imamo svoje šanse, motivirani smo pokazati najbolje od sebe. U prvoj utakmici nismo igrali dobro, rezultat nije bio dobar, ali nada uvijek postoji. Vjerujem da će to biti kvalitetna utakmica".

U drugom susretu koji se igra u istom terminu nogometaši Bayern Munchena će na svom terenu pokušati nadoknaditi zaostatak od 1:0 iz prve utakmice protiv Villarreala.