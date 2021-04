UŽIVO, PSG – MANCHESTER CITY: Stigli sastavi, Guardiola napravio iznenađenje za Pochettina u napadu

Utakmicu PSG-a i Manchester Cityja možete pratiti uživo od 21:00 u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

PSG – Manchester City

PSG: Navas; Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Bakker – Paredes, Verratti, Gueye – Di Maria, Neymar, Mbappe

Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Walker, Cancelo – Rodri, Gundogan, De Bruyne – Foden, B. SIlva, Mahrez

Nakon što su Real Madrid i Chelsea remizirali u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka, u drugoj se utakmici polufinala susreću PSG i Manchester City. Superbogati klubovi pod vlasnicima s Bliskog Istoka već jako dugo žele stići do trofeja Lige prvaka, no i ove će godine (bar) jedan od njih ostaviti upražnjeno mjesto u svom regalu.

Dobra vijest za nogometne fanove je činjenica da nijedna od ovih momčadi nemaju problema s ozlijeđenim igračima. Pep Guardiola i Mauricio Pochettino imaju priliku na teren poslati oni najbolje što imaju. Zanimljivo, Guardiola se večeras odlučio na zanimljiv stil igre u kojem nema pravog napadača, već će Bernardo Silva biti u ulozi “lažne devetke”.

‘Izađite i uživajte’

“Mitska rečenica koju je izrekao prije finala protiv Sampdorije 1992. Rekao je: ‘Izađite i uživajte’. Znam da to neću reći jer ja nisam Johan Cruyff, ali uživam u putovanju, kavi na aerodromu, noći u hotelu, zajedničkoj večeri. Uživam i u ovoj konferenciji za medije i sutra ću uživati u šetnji i treningu. To je proces. privilegirani smo da smo jedna od najboljih ekipa ove sezone i moramo uživati. To želim vidjeti kod svojih igrača”, rekao je Pep Guardiola uoči utakmice na konferenciji za medije pa dodao:

“Znamo da ćemo trpjeti u nekim trenucima utakmice, znamo da će imati šanse. Znamo koja oružja imaju, svaka osoba koja voli nogomet zna za kvalitetu PSG-a. Nećemo to poricati, ali smo u polufinalu Lige prvaka. Očekujemo li da ćemo tu igrati s prosječnim igračima? Apsolutno ne. PSG nema samo dva igrača koji rade razliku. Mnogo je još situacija i moramo ih poznavati te pričati o njima. Hoćemo li pričati o njihovim igračima ili o onom što moramo napraviti?”

Oglasio se uoči utakmice i trener PSG-a Mauricio Pochettino koji je rekao:

“To što prvu utakmicu igramo kod kuće ne mijenja mnogo. Znamo da će biti teška utakmica, igranje vani ili doma nije bitno. Moramo biti najbolji što možemo kako bi zaslužili plasman. U ovakvim utakmicama se sve svodi na dvije momčadi. Nije ovo osobna stvar niti je Pep protiv mene. Bit će to utakmica sjajnih momčadi. Guardiola je jedan od najboljih trenera svijeta i jako cijenim sve što je postigao kao igrač i trener. Ja volim nogomet i još učim, a da sam cijelo vrijeme kompetitivan. Naš cilj je jasan: Pobijediti.”

