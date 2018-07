Hrvatska se nakon pobjede nad Engleskom po prvi put plasirala u finale Svjetsko prvenstvo

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić izašao je pred kamere dan nakon veličanstvene pobjede nad Engleskom i ulaska u finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske. Zlatko Dalić je ulaskom u finale Svjetskog prvenstva postao najuspješniji trener u povijesti hrvatskog nogometa te izborio najveći rezultat Hrvatske u nogometu.

Komentirao je Modrića i Deschampsa

Na konferenciji za novinare, odgovarao je na pitanja stranih i domaćih novinara, od svojeg trenerskog puta, do komentara o Modriću i potencijalnom osvajanju Zlatne lopte. Najavio je kako ide na titulu prvaka svijeta te da se, iako se divi njegovim igračim i trenerskim uspjesima, nada da Deschamps neće drugi puta postati prvak svijeta.

17:46 Brine li ga što je tri utakmice gubio? “Gleda se krajnji rezultat, ne brine me – neka se ponovi!”

17:43 Smatra li da Rakitić i Modrić zaslužuju biti igrači prvenstva? “Pričalo se o Messiju i Neymaru, ali oni su sada doma. Modrić je tri puta prvak Europe s klubom, a ovdje vuče reprezentaciju. Mislim da je zaslužio Zlatnu loptu, neovisno o tome kako završi finale.”

17:41 Kako komentira rad Didera Deschampsa sa francuskom reprezentacijom? “On ima kontinuitet, rezultate. Doveo ih je do Svjetskog prvenstva, a i kao igrač je imao sjajnu karijeru – čast mi je igrati utakmicu protiv njega. Nadam se da on neće ponovo biti Svjetski prvak.”

17:40 “Mi nemamo uvjete za igranje Lige nacija, kada nam dolaze Engleska i Španjolska. Ja sam to istaknuo da svi vide u kakvim uvjetima radimo ovakve rezultate. Mora se nešto promijeniti, ako neće sada – kada će! Mi imamo talent, karakter i ponos, ali sve drugo – u debelom minusu. Mora se nešto napraviti.”

17:39 “Imamo problema sa ozljedama, ali nitko nije htio izaći iz igre, svi su rekli da mogu. Na to sam ponosan.”

17:35 O tome je li dobio poruku od Davora Šukera nakon smjene Ante Čačića – “Nije bilo posebnih poruka, pitali su me jesam li spreman biti izbornik. Ja sam rekao da sam spreman, to je bio moj cilj, moj san – nije bilo nikakvih dilema niti sam ja postavljao nekakve uvjete. Kada smo prošli Ukrajinu radio sam mjesec dana bez ugovora, htio sam osigurati Svjetsko prvenstvo. Nisam htio koristiti ugovor kao zaštitu.”

17:32 Tko su Dalićevi trenerski utjecaji? – “Ja sam kao nogometaš prošao kroz ruke desetak trenera i od svakoga sam pokupio nešto. Na kraju sam složio svoj stil. Najveći utjecaj i mentor bio mi je Ćiro Blažević, a sada sam ga nadmašio – on je bio treći, ja ću biti najmanje drugi.”

17:30 Vidi li sličnosti sa grčkim trijumfom na Euru 2004.? – “Vidim, jer nitko nije vjerovao u tu Grčku, ali i ona je imala težak put. Imali su njemačkog izbornika, ekipu i zajedništvo. Utakmice su se odlučivale kroz prekide ili jedanaesterce. Bilo je slično, pa neka se ponovi i ove godine.”

17:28 Kako objašnjava Svjetsko prvenstvo prepuno iznenađenja i promjene odnosa između “velikih” i “malih” – “Messi je po meni najbolji igrač na svijetu, ali ovo prvenstvo je dokazalo da je tim broj jedan, da pojedinci ne mogu sve riješavati sami, zato su Argentina i Njemačka odavno doma. Hrvatska je imala slične probleme, sjajne pojedince – ali bi ispadali u skupinama. Ovo prvenstvo je pobjeda zajedništva, kompaktnosti.”

17:26 Slaže li se sa izjavom Van Bastena da je ovaj uspjeh Hrvatske čudo? “Mislim da je on mjerodavan da kaže nešto o tome. Dobro je rekao, to je čudo. Da smo u finalu pored Engleske, Brazila, Argentine. Neka to čudo traje i dalje, nema što puno dodati.’

17:22 Kakav je bio Perišić na Svjetskom prvenstvu – “Perišiću je falilo samopouzdanja, ali nakon gola je postao drugi igrač. Uz pravoga Perišića, mi smo svjetski prvaci. Ja tražim od njega da pomaže u defanzivi. Tu se potroši pa nema svježine i snage za napad. Ali on taj posao odrađuje fenomenalno. Jučer ga je gol podigao i nadam se da će biti pravi u finalu. Mi njega trebamo u najboljem izdanju.“

17:20 Na pitanje oko negativne atmosfere u reprezentaciji, istrazi oko Modrića i Lovrena: “Ja se uvijek baziram na pozitivne stvari, to je zasluga i igrača, samo pozitiva!”

17:15 Engleski novinar AP-a pitao je Dalića o njegovoj dosadašnjoj karijeri: “Uvijek sam išao težim putem, sam sam se za sve izborio. Nisam htio da mi se netko smiluje u Hrvatskoj. Otišao sam u svijet. Ja sam počeo od najmanjega kluba. Mladi ambiciozni ljudi rade rezultate. Ja sam krenuo od najnižega, da bi u roku od godine dana bio proglašen najboljim trenerom, prezuzeo Al Ayn, koji je Real u Europi, igrao polufinale i finale azijske Lige prvaka. To ne možemo podcjenjivat. Put mi je bio težak, zahtjevan, ali ja sam vjerovao u sebe. Kada je došla hrvatska ponuda, nisam dvoumio ni sekunde. To je vjera u sebe i u igrače. Ništa mi nije došlo na pladnju, za razliku od trenera u Europi koji na račun svoje igrače karijere dobiju posao na pladnju. Ja sam puno puta rekao – dajte meni Barcelonu ili Real, bit ću i ja prvak. Sada smo mi hrvatski treneri pokazali da znamo i možemo.”

17:10 “Neću ulaziti u van-nogometne stvari, što se događa van terena. Mi smo bili ponosni jučer na navijače, a ove sitnice nisu negativno utjecale na nas (Vida, Kalinić, op.a). Žao mi je da smo ostali sa igračem manje, ali to je život, to je nogomet. Neću te stvari komentirati, u finalu smo i hoću samo pozitivno i lijepo razmišljati. Svaki igrač je jako bitan, neću izdvajati pojedince”, komentirao je Dalić pitanje brazilskog novinara o tome može li se potjerani Nikola Kalinić smatrati svjetskim prvakom ukoliko Hrvatska pobijedi u nedjelju.

17:09 “Ovo što smo napravili je svjetsko čudo. Imamo srce, imamo ponos, to nam je donijelo ovu radost. Ovo je planetarni uspjeh”, komentirao je Dalić činjenicu da je Hrvatska jedna od najmanjih zemalja koja je došla do finala SP.

17:06 “Mi ćemo biti jedina momčad koja će igrati osam utakmica, i to je teško. Ali meni se čini da što je nama teže, to bolje igramo. Nije me strah što će biti u nedjelju. Francuzi imaju dan više odmora. Sada više nema opravdanja. Moramo biti spremni, dat sve od sebe. Jedanput u životu igraš finale Svjetskog prvenstva. Mislim da ćemo naći snage i motiva”, komentira Dalić činjenicu da je Hrvatska odigrala tri uzastopne utakmice sa produžecima.

17:05 Dalić odgovara na pitanje o N’golu Kanteu i Modrićevim šansama protiv njega, ali i za Zlatnu loptu: “On je jedan od najboljih defanzivnih veznih na turniru, kada on igra dobro, čitava Francuska igra dobro. Ali ja ne mislim da će on zaustaviti Modrića – bio bih presretan da Luka osvoji Zlatnu loptu to bi bilo sjajno, mislim da je zaslužio biti najbolji igrač turnira.”

17:00 Zlatko Dalić reagira na pitanje engleskog novinara o pobjedi nad Gordim Albionom: “Potrebno je viteški i dostojanstveno pobijediti. Hvala na čestitkama, mi smo zaslužili proći, bili smo bolji, pogotovo u produžecima. Igračima je bio poseban motiv igrati protiv ovakve jake Engleske.”