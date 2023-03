Hajduk od 18.10 dočekuje Slaven Belupo na Poljudu, a momčad trenera Leke pokušava uhvatiti kontinuitet dobrih igara.

Prošli susret u Koprivnici prije četiri mjeseca završen je podjelom bodova (2:2), a susret je ostao u pamćenju i po suđenju Ante Čuline. Treneri su uz međusoban respekt najavili utakmicu.

Ivan Leko, trener Hajduka: "Atmosfera je bolja, dogodilo se u klubu nešto što se ne događa često. Ogroman uspjeh juniora, baš je lijepo osjetiti tu ljubav ponovno, i navijača i svih u klubu. Momci zaslužuju ogromne čestitke i svima koji su dali nešto tom uspjehu. To mijenja atmosferu i daje nadu. Sve je to normalno. Prvenstveno za nas znači još jedan motiv, da s dobrim stavom i hrabrošću, s tim duhom je moguće dobiti jače momčadi. Njima čestitke, a nama fokus i disciplina."

Zoran Zekić, trener Slaven Belupa: "Bit će ovo dvoboj dva protivnika koji se nalaze u suprotnim raspoloženjima. Hajduku ovaj utakmica dolazi nakon slavlja i dobre igre u Osijeku, a nama nakon poraza od Lokomotive. Bez obzira na sve, očekujem veliku borbu na terenu i pravu predstavu mojih igrača. Čeka nas dobra atmosfera na tribinama i to nam mora biti dodatan motiv. Imamo igrače koji će zamijeniti one koji nam nedostaju. To im je uostalom prava prilika da ugrabe svoje mjesto u sastavu za završnicu sezone."

UŽIVO

HNL, 26. KOLO

Hajduk Slaven Belupo 0:0

18.10 Početak susreta.