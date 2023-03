Nogometaši Hajduka u subotnjem su susretu 26. kola HNL-a na Poljudu svladali Slaven Belupo sa 1-0 (0-0).

Jedini gol na utakmici postigao je Dino Mikanović u 72. minuti. S ova tri boda drugi Hajduk je stigao na šest bodova zaostatka za vodećim Dinamom koji će u nedjelju ugostiti Rijeku, Hajduk sada ima 50, a Dinamo 56 bodova. Slaven Belupo je ostao sedmi sa 33 boda.

'Očekivano teška utakmica'

Trener Hajduka Ivan Leko bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Slaven Belupa (1:0). Na pressici se vidjelo njegovo zadovoljstvo, a izjavom o izlasku iz bunkera natjerao nas je da se i mi malo našalimo njime, pa da istaknemo da je pričao kao da je dosad bio u Bahmutu. Jer, po strategu bilih - "Lijepo je izaći iz bunkera nakon dva mjeseca", naveo je Ivan Leko.

Počeo je objašnjavanjem utakmice...

"Očekivano teška utakmica. Protivnik je dobar, organiziran, u osam utakmica su primili samo pet golova. Protiv dobrih protivnika uzimaju bodove. Nikad ne znaš kako će doći. Igraju razne formacije. Nije se zgodno pripremiti. Mislim da smo bili maksimalno koncentrirani, imali smo dobru kontrolu i dosta šansi. Čestitam momcima na ozbiljnosti i dobroj partiji. Kada je tako Bog te nagradi. Nakon dva mjeseca u svlačionici se vidi smiješak", rekao je Leko, a zatim dodao:

"Imamo dvije utakmice zaredom u kojima nismo primili gol. Obrana kreće od napadača. To je dobro izgledalo. U fazi napada imamo dosta pogrešaka. Po meni je realniji rezultat 3:0 nego 0:0. Sada imamo dva tjedna za trenirati u miru, pripremati se i biti bolji. Nama je proljeće loše, 20 pobjeda zaredom to ne može ispraviti. Nismo mi ništa posebno nakon dvije pobjede, ali nismo ni bili drama. Gledamo puno europskih utakmica. Kada nekome fale dva igrača svi kukaju. Nama nedostaje sedam-osam startera. Da se vadim na to, to bi bilo smiješno. To je puno."

Mikanovićev gol nije plod uigravanja na treningu

Ivan Leko otkrio je kako Mikanovićev gol nije plod uigravanja na treningu...

Volio bih da to možemo istrenirati. Nekada taj udarac ode na Kineski zid, ali ovaj put ga je nagradilo zbog truda".

Kako vam se svidio Benrahou?

Mi smo ga doveli da igra između linija. Spletom okolnosti nije ranije dobio šansu. Meni je žao što nije ranije dobio šansu. On igra nogomet. Kada balun dođe do njega nešto se uvijek dogodi.

Pobjeda je donijela minus šest u odnosu na Dinamo…

Izašli Splićani iz bunkera

"Lijepo je izaći iz bunkera nakon dva mjeseca. Dinamo je drugi svijet u ovom trenutku. Trebamo biti zahvalni što smo dobili dvije utakmice."

Za Mlakara je istaknuo:

On je dobar. Imao je težak prijelazni rok. Dobio je dijete. To su faktori koji su utjecali na njegovo psihofizičko stanje. To je timski igrač. Kada je u glavi čist sigurno ima svoje mjesto. Volio bih da možemo pričati o 15-16 startera, sada ih imamo osam-devet.

Kakav je plan za reprezentativnu pauzu?

"Prvi tjedan će biti rekuperacija, a onda ćemo momcima dati odmor", zaključio je Leko.