od 18:30

Poljud čeka novu provjeru: Splićani love četvrtu pobjedu, ali dolazi nezgodna Gorica

Poljud čeka novu provjeru: Splićani love četvrtu pobjedu, ali dolazi nezgodna Gorica
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Hajduk- Gorica pratitem putem portala Net.hr od 18:30

12.4.2026.
16:00
Hajduk dočekuje Goricu u 29.kolu Supersport Hrvatske nogometne lige od 18:30 na Poljudu.

29.Kolo Supersport Hrvatske nogomente lige
12.4.2026.
18:30
Hajduk u nedjelju od 18:30 na Poljudu dočekuje Goricu u okviru novog kola SuperSport HNL-a, u susretu u kojem traži nastavak pobjedničkog niza i četvrti uzastopni trijumf.

Splićani u ovaj dvoboj ulaze nakon pobjeda protiv Lokomotive (2:1), Vukovara (6:0) i Istre (3:1), a cilj im je zadržati kontinuitet dobrih rezultata. S druge strane, Gorica u Split stiže kao momčad koja u posljednja četiri prvenstvena kola bilježi tri remija i jednu pobjedu, ostvarenu protiv Rijeke, što potvrđuje stabilniju formu u završnici jesenskog dijela sezone.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči susreta istaknuo je problem realizacije unatoč velikom broju stvorenih prilika, ali i činjenicu da momčad redovito dolazi u opasne situacije pred golom, što smatra pozitivnim temeljem za nastavak natjecanja.

Gorica se profilirala kao disciplinirana i kompaktna momčad pod vodstvom trenera Marija Carevića, s naglaskom na organiziranu i čvrstu igru u fazi obrane, što je čini zahtjevnim protivnikom u aktualnom prvenstvenom nizu.

U dosadašnjim međusobnim susretima ove sezone obje momčadi imaju po jednu pobjedu. Gorica je slavila u posljednjem ogledu na svom terenu rezultatom 1:0, dok je Hajduk na Poljudu bio bolji 2:0, golovima Benrahoua i Šege, a u ranijem susretu u Gorici slavio je 3:1 (Šarlija, Šego, Sigur – Čuić).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
