Poljud čeka novu provjeru: Splićani love četvrtu pobjedu, ali dolazi nezgodna Gorica

Hajduk dočekuje Goricu u 29.kolu Supersport Hrvatske nogometne lige od 18:30 na Poljudu.

Hajduk u nedjelju od 18:30 na Poljudu dočekuje Goricu u okviru novog kola SuperSport HNL-a, u susretu u kojem traži nastavak pobjedničkog niza i četvrti uzastopni trijumf.

Splićani u ovaj dvoboj ulaze nakon pobjeda protiv Lokomotive (2:1), Vukovara (6:0) i Istre (3:1), a cilj im je zadržati kontinuitet dobrih rezultata. S druge strane, Gorica u Split stiže kao momčad koja u posljednja četiri prvenstvena kola bilježi tri remija i jednu pobjedu, ostvarenu protiv Rijeke, što potvrđuje stabilniju formu u završnici jesenskog dijela sezone.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči susreta istaknuo je problem realizacije unatoč velikom broju stvorenih prilika, ali i činjenicu da momčad redovito dolazi u opasne situacije pred golom, što smatra pozitivnim temeljem za nastavak natjecanja.

Gorica se profilirala kao disciplinirana i kompaktna momčad pod vodstvom trenera Marija Carevića, s naglaskom na organiziranu i čvrstu igru u fazi obrane, što je čini zahtjevnim protivnikom u aktualnom prvenstvenom nizu.

U dosadašnjim međusobnim susretima ove sezone obje momčadi imaju po jednu pobjedu. Gorica je slavila u posljednjem ogledu na svom terenu rezultatom 1:0, dok je Hajduk na Poljudu bio bolji 2:0, golovima Benrahoua i Šege, a u ranijem susretu u Gorici slavio je 3:1 (Šarlija, Šego, Sigur – Čuić).

