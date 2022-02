Nije lako treneru prve momčadi Dinama Željku Kopiću, ali napravio je sve kako bi spremio momčad. Za sudare ogromne važnosti protiv Seville i Osijeka ostao je strateg hrvatskog prvaka bez Arijana Ademija i Luke Ivanušeca, dva jako bitna igrača, možda i ključna za spoj razbijanje igre suparnika - kreiranje - tranzicija. U najintrigantnijem dijelu sezone izvan rostera dva su, tako, krucijalno važna igrača. Ne samo to. Danas protiv moćne španjolske Seville, trenutno drugoplasirane momčadi La Lige, love čudo u Europskoj ligi. Moraju Plavi nadoknaditi -2 gola iz prve utakmice prije tjedan dana (3-1), uz spomenuti ključni duo nedostaju još i Perić, Lauritsen i Andrić.

Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od kapetana Seville Ivan Rakitić istrčat će večeras na Maksimiru kao jedan od ključnih igrača Juliena Lopeteguija. Raketa je prije nekoliko dana dao ekskluzivan intervju portalu Net.hr u kojem se osvrnuo i na prošlu utakmicu na Ramon Sanchez Pizjuanu.

"To je bila utakmica koju smo manje-više očekivali. Dinamo je odlična momčad, vidi se da su posljednjih godina izgradili taj stav da znaju igrati europske utakmice tako da je bilo jako teško. Mislim da smo odigrali dobru i interesantnu utakmicu kao i Dinamo, ali smo zaslužili tu pobjedu i taj rezultat", kazao je Ivan Rakitić i nastavio govoriti o svom golu iz penala u 13. minuti Dominiku Livakoviću za 1-0...

"Jako je bitno za moju Sevillu, bilo je bitno da otvorimo utakmicu u tom smislu. Bilo je teško i neugodno zabiti Dinamu, pogotovo kada je tu Livaković kojeg jako dobro poznajem i kojeg smatram velikim prijateljem. Bilo je čudno to sve, ali jako bitno za moju momčad."

Nakon utakmice u Sevilli, Ivan je pokazao kakav je gospodin, veličina. Zajedno s dinamovcima došao je podno tribine na kojoj su bili smješteni navijači Dinama, te ih pozdravio pljeskom...

'Zahvalan sam za sve što je Hrvatska učinila za mene i za moju obitelj i to je bila jedna prelijepa večer za mene'

"Kada sam zabio penal, ali i poslije utakmice, htio sam biti jasan u tom smislu poštivanja jer osjećam ljubav prema našim ljudima i prema cijeloj Hrvatskoj. Bilo mi je jako lijepo vidjeti toliki broj navijača na tribinama i jednostavno sam se htio svima zahvaliti što su prešli taj put i došli u moju Sevillu i pokazati im svoj grad i svoj stadion. Zahvalan sam za sve što je Hrvatska kao država i reprezentacija učinila za mene i za moju obitelj i to je bila jedna prelijepa večer za mene."

Dinamo u Zagrebu na Maksimiru neće biti lagan posao za Andalužane...

"Mi znamo da će biti sasvim teško. Suigrači su me pitali kakva je situacija na stadionu i sve oko navijača. Mi znamo da će biti teško i da će biti neugodna utakmica i da moramo igrati na visokom nivou, to je sasvim jasno, već su nam pokazali to u prvoj utakmici. Moramo biti spremni, uživati i dati sve od sebe. Trebat ćemo igrati na 100 posto da možemo dalje nastaviti natjecanje u Europskoj ligi", istaknuo je Raketa.

Sevilla, pa derbi u Osijeku

Nije teško, stoga, zaključiti da je Dinamu ona utakmica s Osijekom u nedjelju važnija nego ona u četvrtak sa Sevillom. Ispadanje od Seville bilo bi, iako mnogi zazivaju "novi Tottenham", normalno stanje stvari i nešto što se očekivalo, jer Sevilla je ekstra jaka, a rezultat iz prvog dvoboja, kao i situacija s ozljedama, Plavima ne ide u prilog. Bitka za domaću krunu ipak je ono što je daleko najbitnije u Maksimiru...

No, s druge strane, ne smije se niti protiv Seville pasti bez prave borbe, bez pokušaja da se napravi čudo, podvig... Neki uvjerljiv poraz svakako ne bi legao Kopićevoj momčadi prije velikog okršaja u Gradskom vrtu s jednom od najboljih momčadi HNL-a koju vodi iskusni lisac Nenad Bjelica. Takvi porazi ubijaju samopouzdanje i atmosferu u momčadi, a Sevilla je momčad koja može svakoga "natrpati" ako joj se pruži prilika. Dakle, pred Kopićem je nezgodna zadaća koga postaviti u udarni sastav protiv Seville, a koga protiv Osijeka. Makar, i nema previše izbora s obzirom na ispadanje Ademija i Ivanušeca, ali onda opet, može se i pogriješiti.

