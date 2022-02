Dinamo je u play-off fazi Europske lige u prvoj utakmici izgubio od Seville 3-1. Utakmica je bila posebnog značaja za bivšeg hrvatskog reprezentativca, Ivana Rakitića. Iako nikada nije igrao u Prvoj HNL, odabrao je hrvatsku umjesto švicarske reprezentacije i godinama je bio jedan od ključnih ljudi naše reprezentacije.

Njegov otac Luka imao je veliku želju da Ivan zaigra za Hrvatsku, dok su Švicarci željeli svoj uloženi novac u Rakitića vratiti kroz njegovo igranje u dresu njihove izabrane vrste. Nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti, Rakitić se odlučio za kockasti dres. Odluka svakako nije bila pogrešna jer je upravo u tom dresu doživio neke od najljepših trenutaka.

Sada igra u Sevilli koju naziva "svojim gradom", a svaki izlazak na teren za njega je poseban. Rakitić je u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr otkrio kako je bilo igrati protiv hrvatskog prvaka na svom stadionu u Sevilli, tko ga je najviše impresionirao, koliko još misli igrati, ali i kako je bilo igrati s velikim Leom Messijem.

NET.HR: U Sevilli ste s Dinamom odigrali 3-1. Kako vi sada s odmakom gledate na tu utakmicu? Jeste li mogli stvoriti više prilika i zabiti više golova Dinamu?

Ivan Rakitić: To je bila utakmica koju smo manje-više očekivali. Dinamo je odlična momčad, vidi se da su posljednjih godina izgradili taj stav da znaju igrati europske utakmice tako da je bilo jako teško. Mislim da smo odigrali dobru i interesantnu utakmicu kao i Dinamo, ali smo zaslužili tu pobjedu i taj rezultat.

NET.HR: Izveli ste i kazneni udarac za 1-0 Seville. Prije utakmice ste rekli da, ako do te situacije dođe, nećete slaviti što i niste. Nakon gola ste se i ispričavali hrvatskim navijačima… Ali, kakav je osjećaj zabiti gol hrvatskom prvaku?

Ivan Rakitić: Jako je bitno za moju Sevillu, bilo je bitno da otvorimo utakmicu u tom smislu. Bilo je teško i neugodno zabiti Dinamu, pogotovo kada je tu Livaković kojeg jako dobro poznajem i kojeg smatram velikim prijateljem. Bilo je čudno to sve, ali jako bitno za moju momčad.

NET.HR: Oršić vam je zabio predivan gol za 1-1. Što kažete na njegovu izvedbu?

Ivan Rakitić: On je njihov najopasniji igrač i igrač kojeg će jako jako teško biti paziti i čuvati u Zagrebu. Interesantan je i svi ga već poznaju tako da njegova utakmica i njegov gol nije izjednačenje. Ali, bit će teško i protiv ostalih. Mi moramo biti spremni jer želimo odigrati isto jednu takvu pravu utakmicu u Zagrebu i naravno, proći dalje u Europskoj ligi.

'Moj otac je ponosan na mene i uvijek je uz mene'

NET.HR: Tko vas je još impresionirao od hrvatskih igrača?

Ivan Rakitić: Puno njih! Impresionirali da, ali ne i iznenadili jer poznajem ih dosta. Ako smijem jednog posebno izdvojiti onda je to Šutalo koji je stvarno fantastičan stoper i budućnost je s njime. Fantastičan je igrač i stvarno mi je jako drago da može napraviti te prve velike korake u Dinamu i vjerujem da ima veliku budućnost.

NET.HR: Nakon utakmice smo vas vidjeli kako pozdravljate Dinamove navijače i dobili ste velike ovacije s njihove strane. Koliko je vama, kao bivšem hrvatskom reprezentativcu, značila njihova podrška?

Ivan Rakitić: Kada sam zabio penal, ali i poslije utakmice, htio sam biti jasan u tom smislu poštivanja jer osjećam ljubav prema naših ljudima i prema cijeloj Hrvatskoj. Bilo mi je jako lijepo vidjeti toliki broj navijača na tribinama i jednostavno sam se htio svima zahvaliti što su prešli taj put i došli u moju Sevillu i pokazati im svoj grad i svoj stadion. Zahvalan sam za sve što je Hrvatska kao država i reprezentacija učinila za mene i za moju obitelj i to je bila jedna prelijepa večer za mene.

NET.HR: Vaš otac Luka bio je u Sevilli na utakmici, možete li nam sada otkriti za koga je navijao?

Ivan Rakitić: Ha ha. Pa bilo mu je neugodno u tom smislu, uvjeren sam da je prije svega navijao za mene. On je veliki navijač Dinama oduvijek i za njega je to bila jako posebna utakmica.

NET.HR: A što vam je rekao nakon što ste zabili gol Dinamu?

Ivan Rakitić: Prije svega je bio sretan i ponosan na sina i znam da je uvijek uz mene. Isto tako sigurno je na neki način bio sretan kada je i Dinamo uspio zabiti.

'Najviše bih volio da Sevilla bude prvak Španjolske'

NET.HR: Što možemo očekivati u četvrtak na Maksimiru u uzvratnoj utakmici? Sevilla je Europsku ligu već osvojila šest puta, ali znamo da Dinamo može iznenaditi. Sjetite se Tottenhama prošle sezone…

Ivan Rakitić: Mi znamo da će biti sasvim teško. Suigrači su me pitali kakva je situacija na stadionu i sve oko navijača. Mi znamo da će biti teško i da će biti neugodna utakmica i da moramo igrati na visokom nivou, to je sasvim jasno, već su nam pokazali to u prvoj utakmici. Moramo biti spremni, uživati i dati sve od sebe. Trebat ćemo igrati na 100 posto da možemo dalje nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.

NET.HR: Hoćete li odmarati neke igrače ili ćete igrati u najjačem sastavu?

Ivan Rakitić: Nema uopće razmišljanja nikakvog oko odmaranja. Ta utakmica je za nas velika stvar, a pogotovo Europska liga. Ona je posebna za sve nas tako da moramo biti spremni i iskreno, jedva čekamo tu utakmicu!

NET.HR: U španjolskoj La Ligi trenutačno ste drugi, ispred vas je samo Real Madrid, i to sa šest bodova prednosti. Je li konačno vrijeme da Sevilla postane prvak Španjolske? Zadnji put se to dogodilo 1946.

Ivan Rakitić: A što da ti kažem, ja bih najviše volio ha ha. Znamo da će biti teško, Real i svi ostali jako dobro rade. Svaka utakmica je svaki vikend jako teška. Bit će borbeno i teško do kraja, a mi sada moramo razmišljati o Dinamu i bez razmišljanja o tome što će biti u La Ligi. Sada se moramo maksimalno pripremiti za Dinamo, a onda će u La Ligi sve doći polako na svoje.

'Igrati s Messijem bilo je prelijepo'

NET.HR: Jeste li zadovoljniji i sretniji u Sevilli nego što ste bili u Barceloni?

Ivan Rakitić: Sigurno sam imao šest prelijepih godina u Barceloni, ali je za mene jako bitno bilo vratiti se kući. Sretan sam, uživam ovdje svaki dan u svakom trenutku. Svaka prilika koju imam da odem na kamp i da obučem moj voljeni dres je posebna i lijepa. Sretan sam što sam se mogao vratiti u Sevillu.

NET.HR: Kada se vratite na svoje vrijeme u Barceloni, koji vam je najbolji trenutak u tom dresu?

Ivan Rakitić: Srećom toga je bilo jako puno. Na poseban način pamtim tu prvu godinu gdje smo osvojili sve. Bilo je posebno i lijepo i to će zauvijek ostati u mome sjećanju.

NET.HR: Kako je bilo igrati s Messijem?

Ivan Rakitić: Prelijepo! To je kao svima koji su u Chicago Bullsima igrali s Michael Jordanom pa je tako i meni bilo igrati s Leo Messijem, koji je sigurno jedan od najvećih svih vremena.

NET.HR: Vaš dobar prijatelj Luka Modrić ima 36 godina, a igra kao da je u mladim danima. Do kada ćemo ga gledati na terenu?

Ivan Rakitić: Samo uživati uz njega i igrati uz njega, to je najbitnije. On je sasvim svjestan da je ponos svih nas zajedno i samo da nastavimo uživati tako zajedno.

'Nadam se da je kraj moje karijere još daleko'

NET.HR: Nije tajna da se odlični prijatelji s Modrićem. Imate li neku posebnu anegdotu koja vam puno znači?

Ivan Rakitić: Puno puno puno puno toga, ali to mora ostati među nama jer smo toliko godina odigrali zajedno za Hrvatsku i to će biti jedna prelijepa stvar uvijek između nas.

NET.HR: Hoćete li svoju karijeru završiti u Sevilli ili ćemo vas moći vidjeti negdje drugdje?

Ivan Rakitić: Ha ha, pusti me još da uživam koju godinu pa ćemo kasnije vidjeti. Ja se nadam da je kraj još daleko.

NET.HR: Ove godine u Prvoj HNL iskaču četiri kluba – Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka. Što vi mislite tko će odnijeti titulu prvaka ove godine?

Ivan Rakitić: Bit će sigurno borba do kraja. Bit će interesantno vidjeti kako će se sve to razviti. Prelijepo je vidjeti da se puno bivših igrača vraća i da sve ide dobrih putem. To je jako bitno za hrvatski nogomet i za sve nas. Bit će borbeno do kraja!

NET.HR: Može li Hajduk do titule? Imaju širok kadar igrača, vratilo se njih dosta, Livaja, Subašić, Krovinović, Kalinić… Još im samo vi nedostajete.

Ivan Rakitić: Ha ha ha, pa makar popili kavu zajedno. Vrijeme će sve pokazati svoje. Ali sigurno je jako lijepo vidjeti put kojim ide Hajduk, vidi se da je to dobro organiziran klub i sve to ide jedno iz drugo. Nije slučajno da se igrači kao Livaja, Kalinić i Subašić mogu vratiti i jako je lijepo to vidjeti.

'Za mene je Split nešto posebno'

NET.HR: Da morate izabrati jedan klub u HNL-u i da morate zaigrati u njemu, koji bi to klub bio?

Ivan Rakitić: Svi znaju koliko pratim Hajduk. Moj vjenčani kum je veliki navijač Hajduka i za mene je Split nešto posebno.

NET.HR: U rujnu 2020. godine oprostili ste se od hrvatske reprezentacije. Dres ste nosili na 106 utakmica i stigli ste do finala Svjetskog prvenstva. Koja vam je najdraža uspomena u tom svetom dresu?

Ivan Rakitić: Sve! Od prvog do zadnjeg dana. Svaki dan je poseban i jedinstven u našem svetom dresu. Svjetsko prvenstvo u Rusiji je svakako nešto posebno, ali svaki dan koji sam mogao provesti kao reprezentativac moje Hrvatske je najljepše.

NET.HR: Nekako ste tiho otišli iz reprezentacije, nije bilo neke prilike za oproštaj. Možete li nam sada otkriti pozadinu vašeg odlaska?

Ivan Rakitić: Pričali smo izbornik i ja dosta o tome i jednostavno dođe taj trenutak da se napravi taj korak. Za mene je to bilo tako i sada sam najveći navijač naše reprezentacije.

'Kad god da me reprezentacija treba, ja sam tu'

NET.HR: Poručili ste nedavno kako ćete vi uvijek biti na raspolaganju reprezentaciji. Koje su to okolnosti pod kojima biste se vratili?

Ivan Rakitić: To se mora dogoditi nešto baš baš posebno. Sada imam pravo uživati i navijati uz igre naše reprezentacije, ali uvijek sam uz dečke i pogotovo izbornika. Kad god da me trebaju ja sam tu, ali sada da navijam i uživam kao i svi ostali.

NET.HR: Od 2007. igrali ste za Hrvatsku i tijekom vašeg vremena izmijenilo se pet izbornika - Bilić, Štimac, Kovač, Čačić i Dalić. Koji izbornik vas je najviše naučio i ostavio najveći trag na vas?

Ivan Rakitić: Imao sam sreće da sam se mogao družiti i uživati s najvećima. Izdvojiti tu jednoga je jako teško za mene. U mojoj karijeri su jako bitni bili Petrić, Klasnić i braća Kovač, svatko na svoj način. To neću sigurno nikada zaboraviti i dobio sam prijatelje za cijeli život!