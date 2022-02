HOĆE LI MOŽDA ON PREUZETI MODRE? / Nećete vjerovati tko se ukazao na Maksimiru: Zakleti hajdukovac na utakmici Dinama

Nogometaši Dinama od 18:45 na Maksimiru igraju protiv Seville uzvratnu utakmicu doigravanja za osminu finala Europske lige. Uoči susreta u maksimirskoj loži snimljen je Slaven Bilić. Legenda Hajduka trenutačno je bez posla pa je ovaj njegov dolazak zasigurno zaintrigirao brojne nogometne fanove koji se pitaju postoji li šansa da on preuzme klupu Modirh. No, nekako nismo sigurni u to.