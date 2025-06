Pratimo okršaj dva europska velikana u borbi za četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Osmina finala Svjetskog klupskog nogometnog prvenstva

Charlotte, Sjeverna Karolina, SAD

Benfica 0:0 Chelsea

Mogući sastavi:

Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Sanches; Di María, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Madueke; Delap

Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo ušlo je u knock-out fazu. 16 klubova je ostalo u borbi za naslov prvaka svijeta, prvog u novom, proširenom formatu.

Subota, 22 sata donosi okršaj dva velika europska kluba. U Charlotteu će se sastati pobjednik grupe C, lisabonska Benfica, i drugoplasirana ekipa grupe D, londonski Chelsea. Ova utakmica repriza je finala Europske lige iz 2013. godine kada je Chelsea podignuo trofej nakon pogotka Branislava Ivanovića u sudačkoj nadoknadi.

Chelsea je sezonu prije osvojio svoju prvu Ligu prvaka, a i na tom putu se pobijedili Benficu. U četvrtfinalu, Londončani su s ukupnih 3:1 izbacili Benficu.

Lisabonci će tražiti osvetu 12 godina nakon finala Europske lige u Amsterdamu. Chelsea će biti bez suspendiranog Nicolasa Jacksona dok Benfici nedostaje Florentino Luis nakon što se ozlijedio u prvoj utakmici prvenstva.

