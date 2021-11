Hrvatska u četvrtak gostuje na Malti (od 20:45 sati) te traži pobjedu nakon čega bi se odluka o pobjedniku skupine H dogodila u dvoboju protiv Rusije na Poljudu (14. studenoga, 15 sati). Trenutačno Rusija ima dva boda više od Hrvatske, a uoči 90 minuta protiv Maltežana hrvatski izbornik Zlatko Dalić je napomenuo.

"Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva, a trenutačno su naše misli potpuno usredotočene na Maltu. To je suparnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali je jasno da smo mi favoriti. Kvalitetniji smo u svakom segmentu igre. No, sve to moramo pokazati na travnjaku i odigrati maksimalno ozbiljnu utakmicu. Samo su tri boda važna i zato moramo biti strpljivi. Kako ćemo doći do tri boda stvarno je manje važno. Ponavljam, kao i cijelo vrijeme ranije, prvo Malta pa tek onda možemo pričati o Rusiji“.

Što je s Modrićem?

Uoči utakmice protiv Malte najviše se pričalo o bolesti Luke Modrića koji je došao na okupljanje, u utorak je čak i trenirao te je o njemu izbornik rekao.

"Odradio je trening i sve je bilo u redu. Naravno da je viroza na njemu ostavila nešto traga. No, ne sumnjam da će Luka biti dobro i ako sve bude kako treba on će početi utakmicu protiv Malte", dodao je izbornik.

A što bi trebalo biti presudno protiv Malte otkrio nam je legendarni Zoran Vulić.

Ne smijemo ih podcijeniti

"Što će biti ključ za slavlje protiv Malte? Ključna će biti naša kvaliteta i ništa više. Maltu moramo doživjeti kao Rusiju, Rusiju kao Brazil i onda neće biti nikakvih problema. Nikoga se ne smije podcijeniti. Ako se uđe 100% da to dobivamo, onda će Hrvatska imati problema. Strpljenje, strpljenje, strpljene i opet strpljenje. Onda će biti sve dobro", kazao je i dodao.

"Imamo kvalitetnu reprezentaciju, bez obzira hoće li Luka Modrić igrati ili ne. Ne bi trebalo doći do nekakvih turbulencija, ali za to se trebaju napraviti neki preduvjeti naravno. Duboko se nadam da ta naša kvaliteta i važnost utakmice i protiv Malte i Rusije će doći do izražaja, da je već u glavama igrača Hrvatske. Mislim da su naši nogometaši svjesni važnosti dvoboja", rekao je Vulić koji nam je govorio o nadolazećim ključnim utakmicama Hrvatske, o tome zašto Vatreni teško igraju protiv reprezentacija poput Malte, ali Bruni Petkoviću i Lovri Majeru. Cijeli razgovor možete pročitati ovdje.

U međuvremenu, s Malte je stigla vijest o obilnoj kiši koja je uzrokovala opće probleme, o čemu više možete pročitati ovdje.