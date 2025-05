Olmova karijera mogla je biti potpuno drugačija zbog Bobanovih odluka: 'Oni nisu htjeli'

Karijera Barcelonine zvijezde, ali i vječito obožavanog dinamovca Danija Olma u jednom je trenutku njegove karijere mogla otići u suprotnom smjeru od katalonskog kluba, a sve zahvaljujući novom predsjednik Uprave Dinama Zvonimiru Bobanu.

Naime, Olmo je bio glavna zvijezda Dinama u trenutku kada je Boban obnašao funkciju sportskog direktora u Milanu. Zvone je u Italiji bio od lipnja 2019. do ožujka 2020. godine, a u razgovoru je za YouTube kanal Milan Hello otkrio kako je propao upravo transfer Olma u Milan.

"Osobno sam išao dogovoriti transfer, ali vodstvo Milana to nije htjelo", rekao je Boban i dodatno pojasnio:

"Siječanj 2020. je bio i sve je bilo dogovoreno. Odšteta 18 milijuna eura plus dva milijuna eura kroz bonuse. Nije to bilo puno novca, ali onda smo morali platiti nešto više i nisam dalje uopće dobivao odgovor od ljudi iz Milana pa sam to shvatio kao ne."

Priznao je Boban da ni sam nije bio siguran je li španjolski veznjak dobra opcija.

"Imao je prilično čudnu poziciju na terenu, najbolje bi se snalazio kad igra iza napadača, a mi smo igrali 4-3-3. Ali, u 4-2-3-1, što smo kasnije vidjeli, mu je bilo idealno igrati."

