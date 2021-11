Svih 27 igrača koje je izbornik Zlatko Dalić pozvao za akciju Malta i Rusija treniralo je u utorak navečer na Maksimiru. Među njima su bili Luka Modrić i Nikola Vlašić, koji bi trebali biti na raspolaganju izborniku. Svi će oni u srijedu ujutru otputovati na Maltu, no četvorica neće kandidirati za taj susret jer u zapisniku može biti samo 23 igrača.

Što se tiče treninga, zanimljiv je bio detalj u kojem su u razgovoru snimljeni Dalićev pomoćnik Dražen Ladić i trener vratara Marijan Mrmić.

Naime, jedno od pitanja koje se pojavilo uoči završnice kvalifikacija je tko će biti na vratima. Domnik Livaković bio je dosta neprepoznatljiv na prošlom okupljanju te je bio predmet kritika. Izbornik je zbog toga navodno u dilemi koga će staviti na vratima, a sve se više priča o Ivi Grbiću, koji ove sezone briljira u Lilleu. Činjenica da ga je Mrmić gledao protiv PSG-a ide u prilog tome da bi mogao debitirati na vratima reprezentacije, no to ćemo doznati vrlo skoro.

Josip Juranović i Antonio Mirko Čolak u utorka su, inače, stali pred novinare i najavili ovaj susret.

Moraju slaviti na Malti

“U ovom trenutku apsolutni fokus je na Malti. Koliko se piše i govori o Rusiji već smo i zaboravili na Maltu, ali prvenstveno treba osvojiti tri boda u toj utakmici. Kvaliteta je na našoj strani i od prve minute moramo protiv njih pokazati tko je gazda. Uzeti loptu i pokušati sve riješiti što prije. Mislim da će ključ u svemu biti momčadski duh, upornost, strpljivost te moramo igrati brzo. Mislim da je sve na nama i kako se mi postavimo. Moramo raditi prave kretnje prema naprijed i u tom slučaju neće biti problema“, rekao je Juranović.

“Naučio sam u karijeri da nema laganih utakmica. Moramo ući sa sto posto protiv Malte. Moramo igrati našu igru. Kreirati puno situacija i pokušati zabiti što ranije pogodak. To treba biti put i ključ prema pobjedi. Nema pritiska. Sve je u našim rukama i to je najbolje. Znamo da možemo osvojiti šest bodova u ova dva susreta, no moramo ići korak po korak. Prvo Malta pa Rusija. Nema problema kod nas. Hrvatska je uspješna, pobjeđuje i na pravom je putu“, dodao je Čolak.

Uoči posljednjeg "prozora" Rusija vodi s 19 bodova, Hrvatska je druga sa 17 bodova, dok Slovačka i Slovenija imaju po 10 bodova. Dobra je vijest za Hrvatsku što je barem osigurala dodatne kvalifikacije jer ne može završiti ispod drugog mjesta u skupini.