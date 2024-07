Kolumbija je pobijedila Urugvaj 1:0 golom Jeffersona Lerme u 39. minuti, i plasirala se u finale Copa Americe u kojemu će igrati protiv Argentine, a utakmicu je zasjenio kaos koji se dogodio nakon nje.

Urugvajski napadač Darwin Nunez nakon posljednjeg sučevog zvižduka uletio je na tribinu s kolumbijskim navijačima i krenuo se tući s njima, a uskoro su mu se pridružili i suigrači. Urugvajski mediji objavili su da je Nunez krenuo na navijače jer su oni maltretirali članove njegove obitelji koji su bili pored njih na tribini, a sada je to potvrdio i njegov suigrač Jose Maria Gimenez.

"Određeni dio navijača Kolumbije je napao naše obitelji i neće mi to dopustiti da kažem u mikrofron. Reći ću to sada jer znam da mogu, jer ako ne kažem onda će to izrezati", rekao je odmah nakon utakmice i nastavio:

"Ovo je katastrofa. Obitelji su nam u opasnosti. Morali smo se popeti na vrh tribina kako bismo spasili naše obitelji. Tu je bilo tek rođenih beba. Ovo je katastrofa. Nije bilo niti jednog policajca. Pojavili su se tek pola sata kasnije. Nadam se da će oni koji su sve organizirali biti oprezniji s obiteljima, gledateljima una stadionu i gledateljima van stadiona. Sve utakmice su iste. Naše obitelji pate zbog ljudi koji popiju dvije ili tri čašice alkohola, a ne znaju da piju. Ne znaju se pristojno ponašati. Ne želim da se ovo više događa, ovo je katastrofa."

