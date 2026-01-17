Unitedova legenda otvorila novu eru pobjedom na Old Traffordu: Guardiola na udaru
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja
Nogometaši Manchester Uniteda u svojoj su prvoj utakmici pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka na svom Old Traffordu svladali gradskog rivala Manchester City sa 2-0 u dvoboju 22. kola engleskog prvenstva.
Unired je poveo golom Mbeuma (65) nakon brzog protunapada i dvostrukog proigravanja strijelca i Brune Fernandesa, da bi konačni rezultat postavio Dorgu (76).
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji je ostao drugi sa 43 boda, koliko ima i treća Aston Villa, dok je United skočio na četvrto mjesto sa 35 bodova, koliko ima i peti Liverpool.
Na vrhu je Arsenal sa 49 bodova.
