Unitedova legenda otvorila novu eru pobjedom na Old Traffordu: Guardiola na udaru

Unitedova legenda otvorila novu eru pobjedom na Old Traffordu: Guardiola na udaru
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja

17.1.2026.
15:48
Hina
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
Nogometaši Manchester Uniteda u svojoj su prvoj utakmici pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka na svom Old Traffordu svladali gradskog rivala Manchester City sa 2-0 u dvoboju 22. kola engleskog prvenstva.

Unired je poveo golom Mbeuma (65) nakon brzog protunapada i dvostrukog proigravanja strijelca i Brune Fernandesa, da bi konačni rezultat postavio Dorgu (76).

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji je ostao drugi sa 43 boda, koliko ima i treća Aston Villa, dok je United skočio na četvrto mjesto sa 35 bodova, koliko ima i peti Liverpool.

Na vrhu je Arsenal sa 49 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašan gol čudesnog Makedonca: Otkud je ovo doletilo?!

