Znamo kad će Ronaldo zabiti 1000. gol u karijeri i reći ćemo vam samo da to uopće nije nemoguće

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo u rujnu je, nažalost za nas, u utakmici protiv Hrvatske zabio svoj 900. pogodak u bogatoj karijeri.

Još je ranije izjavio kako mu je sljedeći veliki cilj u karijeri zabiti 1000 golova, ali kako je rekao bivšem suigraču Riu Ferdinandu. Želim da svi moji golovi budu na videu, da imam dokaz da sam prvi nogometaš koji je u karijeri zabio 1000 golova.

Prema istraživanja Casadeapustas Beta predviđa se kako će Ronlado dotići svoj cilj, štoviše, uz pomoć umjetne inteligencije predvidjeli su da će Ronaldo tisućiti gol zabiti do 28. kolovoza 2028.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To bi značilo da bi Ronaldo trebao igrati do 43. godine što se ne čini nemoguće budući da je u podcastu Ria Ferdinanda otkrio kako namjerava igrati sve dok osjeća da mu tijelo može podnijeti najvišu razinu nogometa. Ronaldo trenutno u karijeri ima 62 gola više od svog velikog rivala Lionela Messija, a isto istraživanje nalaže da bi u trenutku kad Ronaldo dođe do 1000 pogodaka Messi trebao biti na 923, ako se ne umirovi ranije.

Umjetna inteligencija predviđa kako će se učestalost Ronaldovog zabijanja trebala smanjiti nakon što napuni 40 godina u veljači sljedeće godine. S druge strane, čini se kako Ronaldo namjerava opovrgnuti tu tvrdnju budući da je za svoj Al Nassr ove sezone u devet utakmica zabio već osam pogodaka, a prošle sezone čak 35 golova u 31 utakmici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bratići Sučić su hit: 'Čiji je gol bio ljepši? Vi ocijenite...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa