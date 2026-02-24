FREEMAIL
KRAJ KARIJERE?

Umjesto u Rijeku u mirovinu: Vratar Omonije doživio strašnu ozljedu

Umjesto u Rijeku u mirovinu: Vratar Omonije doživio strašnu ozljedu
Foto: Rafal Baranski/Arena Akcji/imago sportfotodienst/Profimedia

Uzevši u obzir godine (37) i težinu ozljede, to vjerojatno znači kraj karijere za bivšeg golmana Porta.

24.2.2026.
15:51
Sportski.net
Rafal Baranski/Arena Akcji/imago sportfotodienst/Profimedia
U 23. kolu ciparske lige odigran je derbi između APOEL-a i protivnika Rijeke, Omonije. Utakmica je završila minimalnom pobjedom APOEL-a, a pamtit će se po strašnoj ozljedi golmana Omonije.

Naime, naturalizirani ciparski reprezentativac rođen u Brazilu, Fabiano (37) je išao na korner, nakon čega je nezgodno pao i udario o pod. Odmah se uhvatio za leđa, a tek nakon utakmice otkriveno je "stvarno stanje štete" – Fabiano je zadobio prijelome kralježnice. Uzevši u obzir godine (37) i težinu ozljede, to vjerojatno znači kraj karijere za bivšeg golmana Porta.

U Rijeci bi umjesto Fabiana trebao braniti Francis Uzoho.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se događalo na Poljudu: Po tko zna koji put u fokusu bio Marko Livaja

