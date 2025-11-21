Umjesto rukovanja – udarci. Pogledajte kako su se Sjevernokoreanci 'pozdravili' s Japancima

Na Svjetskom prvenstvu do 17 godina, na kojem je Hrvatska ispala u šesnaestini finala od Uzbekistana, sastali su se Sjeverna Koreja i Japan. Utakmicu je Japan pobijedio 2:1, ali nogomet nije ono o čemu se priča nakon susreta.

Naime, umjesto da Sjevernokoreanci tradicionalno pruže ruku Japancima, oni su ih odlučili – udariti. The Sun piše kako je Japanski nogometni savez navodno zatražio intervenciju FIFA-e nakon čudnih scena uoči njihove utakmice na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Dvije reprezentacije sastale su se u osmini finala turnira koji se trenutačno održava u Kataru.

Dok su se momčadi postrojile prije početka utakmice, situacija je poprimila neobičan smjer kada su neki igrači Sjeverne Koreje počeli snažno udarati svoje protivnike. Japanski igrači mirno su prolazili kako bi uobičajeno pružili ruku ili napravili „fist bump” (šakom u šaku). U početku je to djelovalo kao prijateljska razmjena, ali kako su se približavali kraju reda, dočekali su ih sve snažniji udarci.

Sjevernokorejski igrači nisu bili sankcionirani od strane sudaca zbog incidenta. Međutim, Japanski nogometni savez sada je zatražio od FIFA-e da prouči slučaj. Video možete pogledati ovdje.

