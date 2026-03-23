FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJNI FRANCUZ /

Umirovio se Bilićev miljenik kojeg su navijači i obožavali

×
Foto: Ruano Carneiro/imago sportfotodienst/Profimedia

Zanimljivo je kako Payet, iako je igrao za brojne velikane, nikada nije osvojio trofej u karijeri koju su obilježili majstorski potezi i skandali

23.3.2026.
11:33
Roko Silov
Ruano Carneiro/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši nogometaš Olympique Marseilla i West Hama, Dimitri Payet, objavio je kako odlazi u igračku mirovinu.

Tridesetosmogodišnji Payet rođen je na otoku Reunion u Indijskom oceanu. Sa 12 godina došao je u Francusku za čiju je reprezentaciju odigrao 38 utakmica. Zanimljivo je kako Payet, iako je igrao za brojne velikane, nikada nije osvojio trofej u karijeri koju su obilježili majstorski potezi i skandali.

Posljednji klub bio mu je brazilski Vasco da Gama koji je napustio prošlog ljeta. Od tada je bio slobodan igrač, a sada odlazi u zasluženu mirovinu.

Dimitri PayetFrancuska Nogometna ReprezentacijaWest HamOlympique Marseille
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike