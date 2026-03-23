Umirovio se Bilićev miljenik kojeg su navijači i obožavali

Bivši nogometaš Olympique Marseilla i West Hama, Dimitri Payet, objavio je kako odlazi u igračku mirovinu.

Tridesetosmogodišnji Payet rođen je na otoku Reunion u Indijskom oceanu. Sa 12 godina došao je u Francusku za čiju je reprezentaciju odigrao 38 utakmica. Zanimljivo je kako Payet, iako je igrao za brojne velikane, nikada nije osvojio trofej u karijeri koju su obilježili majstorski potezi i skandali.

Posljednji klub bio mu je brazilski Vasco da Gama koji je napustio prošlog ljeta. Od tada je bio slobodan igrač, a sada odlazi u zasluženu mirovinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Drugi dan zaredom golijada u HNL-u! Evo što su rekli glavni akteri nakon