Na današnji dan prije 23 godine vraćeno je sveto ime Dinamo. Niti jedan navijač zagrebačkog kluba koji je tih dana živio za plavu boju, koji i dan danas živi i ide na utakmice, neće zaboraviti Valentinovo 2000. godine i trenutak za koji su se Bad Blue Boysi, ali i svi ostali kojima je plava boja bila u srcu, godinama borili protiv aktualne vlasti, protiv države, sistema, protiv samovolje jednog "čovjeka čudnog"...

Pod zapadnom tribinom maksimirskog stadiona okupile su se tisuće navijača, a kad je legendarni plavi as Velimir Zajec izašao pred njih i pobjednički rekao "imamo Dinamo", zavladala je totalna euforija. To je bilo jedno divlje, ludo vrijeme, poslijeratno, vrijeme kad su supkulture bujale u gradu Zagrebu. Od navijača, skinsa, punkera, šminkera pa do svega ostalog što ima veze s mladenačkim buntom, izražavanjima, idealima, ljudskim, uličnim i hrvatskim vrijednostima... Navijačka ljubav prema Dinamu bila je toliko velika da se sve pretvorilo u svojevrsni pokret...

Boysi su se, prilično nabrijani, tog dana 14. veljače 2000. sukobili s policijom podno Zapada. Sjevali su pendreci, pucale su lubanje, ali ništa navijački prkos i bunt nije mogao spriječiti da dođe do konačne pobjede... Ulica i narod rekli su svoje i lavina koja je pokrenuta nije se više mogla zaustaviti...

Inače, dok je vani vladao kaos i atmosfera postajala sve užarenija, na Dinamovoj su skupštini 44 člana (od 45) glasala za povratak imena, koje je osam i pol godina ranije ukinuo Franjo Tuđman te mu nametnuo najprije ime HAŠK Građanski, a onda Croatia.

Smrću Tuđmana u prosincu 1999. godine posustala je odlučnost dežurnih HDZ-ovaca unutar kluba da se klub i dalje zove tako, pa su odlučili poslušati glas ulice, glas naroda te vratiti ime koje je uvijek predstavljalo hrvatstvo, koje je u Beogradu imalo predznak nacionalističkog, domoljubnog kluba. Jer, Dinamo je u Jugoslaviji bio izrazito hrvatski-nacionalistički klub, a s izraženim hrvatskim predznakom Dinamo Zagreb igra i dan danas. Samo ga vode krivi ljudi, oni isti koji su bili uz one koji su od kluba napravili privatni bankomat za izabranu kastu i jednu obitelj, odnosno izvlačili novac iz kluba radi vlastite dobiti. No, to je već neka druga priča...

Toga dana kojeg danas opjevavamo, kojeg se prisjećamo - 14. veljače 2000. - nije se slavio samo povratak imena voljenog kluba nego i kraj represije i nasilja policije prema navijačima koji su se usudili i dalje navijati za svoj Dinamo, te koji nisu nikad odustali od svog Dinama, svoje borbe. Ne odustaju niti dan danas.