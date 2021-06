Nije to jučer u Velikoj Gorici izgledalo uopće loše, samo čudi toliki broj promašenih šansi. Hrvatska nogometna reprezentacija propisno se ispromašivala protiv one armenske, koja je ipak na kraju izvukla za njih povijesni remi u običnoj prijateljskoj utakmici, naravno za hrvatsku javnost bitnu jer je Euro pred vratima (protiv Engleza otvaramo turnir u nedjelju 13. lipnja u 15.00). Neće se promašaji smjeti događati na turniru, niti će ih puno ni biti...

Eksperimenti protiv Armenije - sasvim normalna stvar!

Hrvatska je protiv Armenije zaigrala s rombom i dva napadača, odnosno u formaciji 4-3-1-2... To je inače rezervna formacija izbornika Dalića koju je želio isprobati pred nadolazeći Euro. Dalić je Rebića ostavio na klupi, isto kao i Brunu Petkovića a u napad gurnuo Andreja Kramarića. Obojica prvotno spomenutih su kasnije bila uvedena, Dalić je iskoristio svih 6 izmjena. U drugom su se dijelu izbornik i njegov stožer vratili standardnoj 4-2-3-1 formaciji, koju je Dalić i najavio za Euro, no u malo drugačijem obliku…

"Nismo bili u završnici ozbiljni i koncentrirani ali nema veze, bit će to sve dobro. Budimir je dobro, dva igrača nisu mogla ući, imali smo pravo na 6 izmjena - 4-2-3-1 je naša formacija, mislim da ćemo se tome vratiti, nećemo puno pametovati tu. Što se tiče Nikole Vlašića, on nije igrao zadnje 4 utakmice u ruskom prvenstu, pa je zato izašao na poluvremenu. Imamo tri utakmice, protiv Engleza ćemo morati biti borbeni. Više nećemo raditi puno izmjena, danas smo zadnji put to radili. Nemamo pravo više na eksperimente. Nikad ja nisam pesimista, uvijek sam optimist. Nikad neću posustati, odustati, znam da ovaj rezultat vara ali bit ćemo pravi. Bili su malo jači treninzi, htjeli smo dobiti ali neće nas ovo pokolebati", naglasio je za Novu TV izbornik Zlatko Dalić.

Šest promjena za drugo poluvrijeme, povratak standardnoj formaciji

Josip Juranović ušao je umjesto Šime Vrsaljka, Bruno Petković je zamijenio Nikolu Vlašića, Mile Škorić je ušao umjesto Domagoja Vide, a Modrić je mjesto prepustio Anti Rebiću.

Milan Badelj je u drugom u 61. zamijenio strijelca Perišića. Mario Pašalić u 25. Josipa Brekala zbog manje ozljede gležnja i preventivnog izlaska...

Kad je Luka Modrić izašao (odigrao prvo poluvrijeme), igra Hrvatske je pala. Dalić je naglasio kako protiv Belgije (nedjelja, 20 sati, Nova TV) neće biti eksperimenata "jer mjesta za njih više nema". U posljednjoj utakmici Hrvatske pred Euro tražit će se mirnoća za odlazak na Euro.

Radi se u toj priči i o susretu srebrnih i brončanih sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Belgija slovi za jednog od favorita Eura. Kroz kvalifikacije su prošli furiozno s nevjerojatnih deset pobjeda u deset susreta...

Ponajbolji reprezentativac Belgije Kevin De Bruyne sigurno propušta ovu utakmicu zbog ozljede lice zadobivene u finalu Lige prvaka protiv Chelseaja. No brzonogi Romelu Lukaku, Perišićev i Brozović suigrač u Interu te iskusni i sjajni vratar Reala Thiabut Courtois, fantastični Eden Hazard i Dries Mertens samo su neki od belgijskih zvijezda koje igraju u najvećim europskim klubovima a koji će istrčati protiv Vatrenih, ako se ne dao Bog ne dogodi nešto nepredvidljivo i nenadano, nekakva ozljeda ili slično... Bit će to nesumnjivo pravi test za našu izabranu nogometnu vrstu, pravi pokazatelj onog što nas čeka na kontinentalnoj smotri protiv, ne samo protiv Engleza nego i Češke i Škotske u skupini. Kad smo kod Češke, Armenija je glumila Vatrenima Češku, jer je procijenjeno da oni igraju slično njima...

"Igrati ćemo naših 4-2-3-1 inače. Ono što je nama najbolje i najkvalitetnije, čekamo Kovačića i to je to'', rekao je Dalić. Jedina mu je dilema Kramarić ili Vlašić. Oba odlična igrača, Kramarić je u boljoj formi u odnosu na Nikolinih propuštenih 4 utakmice u ruskom prvenstvu na kraju sezone, vaganje... Petković bi mogao zaigrati u prvih 11 kao isturena špica, očekuje se barem...

Okrenuli smo broj dva hrvatska stručnjaka, onaj Zorana Vulića i Krunoslava Rendulića. Zoran Vulić nam je rekao kako mjesta nikakvoj panici nema, sve je to normalno…

"Ma kakva panika, nema mjesta njoj, bila je to jedna utakmica koja je bila potrebna, koja je dobro došla. Šteta što nismo zabili više golova ali jednostavno, mislim da ćemo pravo lice, i ako to ne mora značiti ništa pokazati protiv Belgije. Svaka utakmica je nova utakmica. Ovo je također bila jedna utakmica, za mene dobro odabrana, mislim da smo dobro odigrali osim rezultata", govori nam Zoran Vulić, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, trener splitskog kluba u više mandata (čak 5)...

'Moramo protiv Belgije početi s momčadi za Engleze'

"I sam je Dalić rekao da je puno eksperimentirao, ali kako više eksperimentima mjesta nema", kazali smo Vuliću…

"To je normalno, moramo protiv Belgije početi s onom momčadi s kojom mislimo započeti Euro protiv Engleza, možemo imati jednu do dvije nedoumice i to je to. Prema tome, mislim da je bitno iz ove utakmice to da smo dobro odigrali, da se trebamo koncentrirati malo više ispred branke, iako protiv Belgije neće Hrvatska imati toliko prigoda. Jedina je šteta što se Josip Brekalo ozlijedio. No, povreda na svu sreću nije ozbiljna.

Kramarić polušpica ili desno, s jednim napadačem?

'Kramarić iza sebe ima fantastičnu sezonu'

"Gledajte, to je ono što će odlučiti Dalić. Bez obzira tko igrao, da li Kramarić, Vlašić iza, svi će ti momci dati svoj maksimum, prema tome... Kramarić iza sebe ima fantastičnu sezonu, ne valja sugerirati, znate i sami da će izbornik Dalić odlučiti kao što je i do sad odlučivao", zaključio je Zoran Vulić.

Na red je došao Krunoslav Rendulić…

"Nije bilo loše, pogotovo prvo poluvrijeme. Iako, ono što je Hrvatska promašila protiv Armenije graniči s rubrikom vjerovali ili ne, ali dobro. Još uvijek su to neke prijateljske pripremne utakmice, tako da ne treba stvarati neku dramu, paniku, jednostavno to treba uzeti tako kako je i pustiti rezultat na stranu, ne pridavati mu pažnju".

'Normalno da je probao drugačiju varijantu '

Do početka Eura je 9 dana, do naše prve utakmice 11, kako vam Hrvatska sad, u ovom trenutku izgleda?

"Normalno da je izbornik isprobavao raznorazne varijante, zato i služe takve utakmice. Naravno da kad nemaš rezultatskog imperativa, malo si i opušten. No, kad dođe stani - pani, mislim da ćemo mi biti na svom maksimumu, nema brige. I mislim da možemo jako puno. Nema razloga za brigu, budite sigurni".

Gdje vidite Kramarića najbolje?

"On je bolji kao povučenija špica, neka druga špica, najkonkretnije..".

Luka Modrić je izašao, igra Hrvatske je pala…

"Svi su svjesni da je on još uvijek tu, nije isto s njim i bez njega, ali on je tu i to izgleda dobro. Gledajmo Euro, pustimo što će s Modrićem biti nakon".

Popis hrvatskih reprezentativaca za Europsko prvenstvo:

Vratari: Lovre Kalinić (Hajduk), Dominik Livaković (Dinamo), Simon Sluga (Luton Town).

Braniči: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Duje Ćaleta-Car (Olympique Marseille), Josip Juranović (Legia), Domagoj Bradarić (Lille), Mile Škorić (Osijek), Joško Gvardiol (Dinamo).

Vezni igrači: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Luka Ivanušec (Dinamo).

Napadači: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petković (Dinamo), Mislav Oršić (Dinamo), Ante Budimir (Osasuna).

Skupina D na Euru - HRVATSKA, Češka, Engleska, Škotska