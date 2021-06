Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prvi je tekst uoči nadolazećeg Europskog prvenstva. Vatreni od 18 sati igraju s Armenijom u Gorici.

"Dat ćemo šansu svima kojima možemo dati, imat ćemo na raspolaganju šest izmjena, igrati na dva načina. Pokušat ćemo nešto isprobati, ali i sačuvati neke ozljedama načete igrače. Važan nam je rezultat, on je taj koji nosi atmosferu, ambijent i donosi potrebno samopouzdanje. Zato ćemo igrati punom snagom, ali rasporediti minute i isprobati dva sustava igre. Armenija je protivnik po mjeri, u posljednje smo vrijeme igrali s najjačim protivnicima, a ona je ipak klasa ispod", izjavio je izbornik Zlatko Dalić u najavi susreta.

Izbornik je uoči ove utakmice rekao i kako je u posljednje vrijeme na treninzima puno radio na branjenju prekida, segmentu igre s kojim smo u proteklom razdoblju imali puno problema.

Najvažnija stvar

"Pokazali smo igračima svih 11 golova koje smo dobili iz prekida, a to je 28 posto od svih golova koje je Hrvatska primila. Moramo vidjeti gdje smo griješili, gdje nismo dobro reagirali. Već sam dosadan, ali to je pitanje odgovornosti, u duelu i u skoku. Nemamo vremena raditi na snazi, nego na osvježavanju, taktici i prekidima. Pred nama su Englezi, pogledat ćemo njihove dvije prijateljske protiv Rumunjske i Austrije, ali u prvom redu moramo gledati sebe, jer ima puno stvari koje moramo popraviti. Vremena, naravno, nikad dosta, ali najvažnije je da ne bude ozlijeđenih igrača. Vidim na treninzima da je to već puno bolje, svjesni smo da moramo biti puno kvalitetniji, nego što smo bili u kvalifikacijama i u Ligi nacija", poručio je

Komentirao je izbornik i situaciju s ozljedom Dejana Lovrena.

"Lovren se oporavlja iznad svih očekivanja. Njegova želja i volja su neupitni, ali moramo biti pažljivi. On definitivno ide s nama na Euro, možda neće biti sto posto spreman za prvu utakmicu, ali imamo još dvije utakmice u skupini, a, ako Bog da, bit će ih i u nokaut fazi", zaključio je Dalić.

Vjerojatni sastav

Očekuje se da će Hrvatska na travnjak istrčati u formacija 4-2-3-1, a ovo je vjerojatni sastav: Livaković - Vrsaljko, Ćaleta-Car, Vida, Barišić - Modrić, Brozović - Brekalo, Vlašić, Perišić - Petković.

Utakmica na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici počinje u 18 sati, a prava televizijskog prijenosa ima Nova TV.