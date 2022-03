Britanska vlada je, kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, objavila nove sankcije protiv sedam ruskih oligarha, među kojima je i Roman Abramovič, vlasnik prvoligaša Chelseaja čija je prodaja na čekanju.

"Ograničenja zamrzavanja imovine također se primjenjuju na sve subjekte u vlasništvu ili pod kontrolom Romana Abramoviča. To znači da nogometni klub Chelsea također podliježe zamrzavanju imovine pod financijskim sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva", navodi se u priopćenju vlade.

Odlazak kompanije Three očito je samo početak domino efekta kada je u pitanju aktualni pobjednik Lige prvaka i pobjednik klupskog SP-a. Istu reakciju, tj. odlazak od Chelseaja, najavio je i Hyundai.

Isto tako, Chelseaju je izrečen čitav niz sankcija. Abramoviču je zabranjeno poslovanje s pojedincima i tvrtkama unutar UK-a i ima zabranu putovanja. Isto tako, trenutno ne smije prodati klub, a ne smije zaraditi niti jednu funtu od prodaje ulaznica, dresova i ostalih klupskih proizvoda.

Britanci tvrde da je Abramovič bio umješan u destabilizaciju Ukrajine time što je tvrtka, Evraz PLC, koja se bavi rudarstvom i proizvodnjom čelika, kojom upravlja Abramovič, rusku vojsku opskrbljivala čelikom.

'Zna se kakvim je novcem financiran Chelsea'

Zbog svega što se događalo u Ukrajini ovih dana i zbog Abramovičeve povezanosti s ruskom vojskom, ugledni novinar Daily Maila, Martin Samuel, napisao je podosta žestok komentar i napao je Abramoviča kao nitko do sada.

"Isti novac koji je doveo Chelsea do vrha svjetskog nogometa usmjeravao je rakete u rodilište u Mariupolju, gdje su žene rađale u podrumu. To je nepobitna činjenica. Svaku povrijeđenost koju bi navijači Chelseaja mogli osjećati, svaki osjećaj nepravde ili zablude o tome tko su ovdje žrtve, treba gledati u tom kontekstu. Vaša nemogućnost da kupite dres Kaija Havertza u klupskom dućanu nije nikakav problem. Nisu to ni trofeji, ni dobra vremena, transformacija kluba za vrijeme Romana Abramoviča. Znamo kako je Chelsea došao do svega toga i što je dobio od ruske energije. I vrijeme je za plaćanje računa", napisao je novinar.

Zatim je nastavio s kritikom na račun ruskog oligarha. "Ovo nije iznenadno otkriće moralnog kompasa. Roman Abramovič je iskoristio pljačku ruskih energetskih resursa da kupi Chelsea, kao što je kupio i nekretnine u Londonu te prikupio milijarde na londonskoj burzi. Ono što je jasno i nepobitno je da su Abramovič, oligarsi i rat u Ukrajini povezani. Nemojmo se pretvarati. Sponzori koji sada trče u zaklon i vlasnici godišnjih ulaznica koji su se iznenada prosvijetlili i osuđuju Abramoviča uvreda su za inteligenciju. Moglo bi se isto tako glumiti iznenađenje da cigarete izazivaju rak", smatra engleski novinar.

Na koncu je komentirao i Chelsea. "Što je sljedeće? U Chelseaju se ne događaju uobičajene stvari. Ovo nije kraj. Klub se mora organizirati da novac ne ide Abramoviču na bilo koji način. Čak ni od prodaje kluba. To se može napraviti. Može se osnovati uprava koja se brine za novac Chelseaja i biti u klubu sve dok se klub ne proda. Problem je u tome što bi o tome mogli odlučivati ljudi koji nisu uspjeli pronaći sponzora za ime stadiona u Londonu gotovo desetljeće nakon završetka Olimpijskih igara", zaključio je.