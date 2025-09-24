UEFA pod pritiskom: Hoće li Dinamov sljedeći protivnik biti izbačen iz Europe?

U prvoj utakmici Europske lige PAOK i Maccabi Tel Aviv remizirali su 0:0, no rezultat je pao u drugi plan. Na tribinama u Solunu domaći navijači iskoristili su priliku kako bi poslali jasnu političku poruku. Transparent s natpisom "Stop genocide, show Israel the red card" (Zaustavite Genocid, pokažite Izraelu direktni crveni) jasno je pokazao njihov stav o sudjelovanju izraelskog kluba u europskim natjecanjima.

Neizvjesna sudbina

Glasine o mogućem izbacivanju izraelskih klubova iz UEFA-inih natjecanja ubrzo su se proširile. Među Dinamovim navijačima odmah se pojavila nada da bi to značilo lagane bodove, no pravila govore drugačije. Naime, ako bi Maccabi doista bio suspendiran, Dinamo ne bi automatski dobio tri boda, već bi UEFA na kraju grupne faze dodijelila prosječan broj bodova temeljen na rezultatima klubova iz iste skupine protiv protivnika iz istog pota. To znači da bi Modri morali čekati završetak natjecanja da vide koliko bi im bodova donijela takva odluka.

Izraelski mediji otkrivaju kako je odluka o izbacivanju klubova bila na stolu, no snažna reakcija iz SAD-a spriječila je glasanje Izvršnog odbora UEFA-e. Na taj način Maccabi Tel Aviv zasad ostaje u igri, a Dinamo će ga dočekati u sljedećem kolu. Utakmica se igra u Bačkoj Topoli, s početkom u 21 sat.

Velike su šanse za izbacivanje

Unatoč privremenom odgađanju odluke, pritisak na UEFA-u i FIFA-u raste. Palestinski nogometni savez, brojni savezi i navijačke skupine diljem Europe traže isključenje izraelskih klubova, pozivajući se na izvješća UN-a o genocidu u Gazi. U slučaju da odluka ipak padne, posljedice bi bile dalekosežne – od izbacivanja klubova do mogućeg isključenja izraelske reprezentacije iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Za Dinamo, koji se priprema za europski dvoboj, neizvjesnost ostaje – protivnik iz Tel Aviva još je uvijek pod povećalom, a konačna odluka mogla bi promijeniti tijek cijele skupine.

