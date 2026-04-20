Panini razbjesnio navijače BiH: U albumu nema jednog od najvećih heroja nacije

Objavljen je novi Panini album za Svjetsko prvenstvo 2026., koji je brzo privukao pažnju navijača diljem svijeta.

Posebno zadovoljstvo stiglo je i među fanove Bosne i Hercegovine jer se njihova reprezentacija ponovno našla u izdanju, pa će mnogi s ponosom skupljati sličice nacionalne momčadi.

Ipak, veselje je djelomično zasjenilo iznenađenje jer u albumu nema Kerima Alajbegovića, jednog od najistaknutijih igrača u nedavnom doigravanju za plasman na Mundijal. Njegovo izostavljanje potaknulo je rasprave među navijačima, koji smatraju da je zaslužio mjesto među odabranima.

Mladi napadač bio je ključan u važnim utakmicama, a sve više privlači interes velikih klubova te se očekuje da će biti u fokusu na nadolazećem Mundijalu.

Bosna i Hercegovina igrat će u skupini s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a prolazak dalje nije nerealan cilj.

