NEVJEROJATAN PROPUST /

Panini razbjesnio navijače BiH: U albumu nema jednog od najvećih heroja nacije

Foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bosna i Hercegovina igrat će u skupini s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a prolazak dalje nije nerealan cilj

20.4.2026.
8:32
Sportski.net
MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Objavljen je novi Panini album za Svjetsko prvenstvo 2026., koji je brzo privukao pažnju navijača diljem svijeta.

Posebno zadovoljstvo stiglo je i među fanove Bosne i Hercegovine jer se njihova reprezentacija ponovno našla u izdanju, pa će mnogi s ponosom skupljati sličice nacionalne momčadi.

Ipak, veselje je djelomično zasjenilo iznenađenje jer u albumu nema Kerima Alajbegovića, jednog od najistaknutijih igrača u nedavnom doigravanju za plasman na Mundijal. Njegovo izostavljanje potaknulo je rasprave među navijačima, koji smatraju da je zaslužio mjesto među odabranima.

Mladi napadač bio je ključan u važnim utakmicama, a sve više privlači interes velikih klubova te se očekuje da će biti u fokusu na nadolazećem Mundijalu.

Bosna i Hercegovina igrat će u skupini s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a prolazak dalje nije nerealan cilj.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaPanini
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike