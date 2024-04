Najtofejniji europski klub Real Madrid i aktualni europski prvak Manchester City treću godinu uzastopce odmjerili su snage u fazi na ispadanja Lige prvaka, ali ovoga puta u nevjerojatnoj utakmici na Santiago Bernabeuu, koja je završila 3-3.

City je poveo već u 2. minuti zahvaljujući velikoj lukavštini Portugalca Silve. Englezi su dobili slobodni udarac iskosa s 20-tak metara i dok su svi očekivali nabačaj, Silva je pucao pored zida, prizemno u bliži kut u iznenadio neopreznog vratara Lunina. Bio je to drugi najbrži gol koji je Kraljevski klub primio u Ligi prvaka. Portugalcu je trebalo 108 sekundi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbrži gol ostao je onaj iz travnja 2018. kada je Realu nakon samo 77 sekundi zabio Mario Mandžukić.

Ancelotti za povijest

Talijanski nogometni stručnjak Carlo Ancelotti (64) postao je prvi trener koji je vodio 200 utakmica UEFA Lige prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Carlo Ancelotti upisao se u povijest Lige prvaka u fantastičnom susretu Real Madrida i Manchester Cityja (3-3) u prvoj utakmici četvrtfinala, postavši prvi trener koji je vodio najmanje 200 utakmica u natjecanju.

Ancelotti je stigao do brojke od 200 utakmica u elitnom razredu Starog kontinenata kroz 21 sezonu i s osam momčadi: Parma (6), Juventus (10), Milan (73), Chelsea (18), PSG (10), Bayern Munchen (12), Napoli (12) i Real Madrid (59). Pritom je ostvario 114 pobjeda, 45 remija i 41 poraz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je veliko postignuće. Sjećam se svoje prve utakmice, bila je to protiv Sparte iz Praga kad sam bio u Parmi. Doći do 200 utakmica znači puno. Preživjeti toliko godina u nogometu, posebno u mojim godinama, to je uspjeh," kazao je.

Ancelotti je i trener s najviše naslova Lige prvaka (četiri) i pobjeda (114). Dva europska naslova osvojio je na klupi Real Madrida (2014, 2022), a dva na klupi Milana (2003, 2007). Također je prvi i jedini koji je vodio momčadi u pet finala Lige prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao igrač, dvaput je osvojio Kup/Ligu prvaka s Milanom (1989, 1990), što ga čini jednim od sedmorice koji su osvojili Kup/Ligu prvaka i kao igrač i kao trener. Ancelotti je također i jedini menadžer ikada koji je osvojio naslov prvaka u svih pet najboljih europskih liga (Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid).

Iza njega po broju utakmica u LP je Alex Ferguson sa 190 susreta koje je vodio u Ligi prvaka, a zatim slijede Arsene Wenger (178), Pep Guardiola (168), Jose Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Diego Simeone (101), Jurgen Klopp (100), Massimiliano Allegri (100)…