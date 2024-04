I drugi dan četvrtfinalnog programa Lige prvaka donio je pregršt golova i spektakularnih obrata. U prvoj utakmici TOP 8 elitnog klupskog nogometnog natjecanja Atletico je sinoć na svojoj Wanda Metropolitanu slavio protiv Borussije 2-1, dok je Barcelona na Parku prinčeva pobijedila PSG 2-3.

U utorak je palo deset golova u dvije utakmice Real - Man City (3-3) u Madridu i Arsenal - Bayern (2-2) u Londonu. Dakle, računica je jasna. U 4 utakmice vidjeli smo 18 golova. Zvuči nevjerojatno. Što se događa?

Sve momčadi koje nastupaju u ovom rangu Lige prvaka gaje napadački nogomet. Svi su pokazali svoju filozofiju i to odmah izgleda atraktivno i zanimljivo. Nitko se ne boji pokazati svoju filozofiju. Branko Karačić, poznati nogometni trener, približio nam je nove nogometne trendove...

"Ambicije klubova dolaze do izražaja, ali isto tako jedan od velikih razloga je i što se gol primljen kod kuće ne računa kao nekad dva. Treneri idu u veći rizik u taktičkom smislu. Želi se ponuditi nešto više odim bitnog rezultata, da tu bude i atrakcija, lijepa nogometna igra. Da veliki broj ljudi bude sretno i zadovoljno nakon tih utakmica, bez obzira na poraz. Želi se jedna atrakcija, teži se tome. Da se razumijemo, svaki klub želi pobjedu. Isto tako, ne žele treneri samo na bilo koji način doći do rezultata, nego uz jedan atraktivan i ofenzivan nogomet zadovolji navijače i po cijenu jednog rezultata", objašnjava nam Branko Karačić i nastavlja:

"Obrana je isto bitna jako, najbitnija, ali svaki je detalj bitan u toj cjelini. Puno je tu detalja, segmenata što je potrebno i bitno u nogometu. Danas sve više i više, da ne bude onih klasičnih igrača ja sam defanzivac, koji odrađuje nekoliko zahtjeva ili detalja, jednostavno danas napadački nogomet kreće od posljednje linije i tu se na neki način stvara prednost za tu ekipu. Momčad koja nema loptu je u težoj poziciji. Tu je veliki iskorak već godinama napravio Pep Guardiola, koji apsolutno uvijek igra napadački nogomet. Jednostavno, želi da je on gazda na terenu i mislim da je to jedan putokaz svim trenerima".

Kako komentirate utakmicu na Parku prinčeva?

"Atrakcija s puno preokreta. Danas su klubovi dosta izjednačeni. Svatko će u nekom periodu utakmice od ovih klubova sad u Ligi prvaka koji su ostali, imali kontrolu utakmice, a samim time i svoje neke šanse. Barcelona je u prvom dijelu bila kvalitetnija. Dobra je reakcija potom bila trenera PSG-a Luisa Enriquea gdje je promijenio sustav, iznenadio početkom drugog dijela na brzinu Barcelonu, međutim Xavi je vidio na nešto nije dobro i donio dobre taktičke odluke. Barcelona je preokrenula u svoju korist, ali nije to još sigurno. Ima puno slabosti i rupa Barcelona u obrani.

Atletico i Borussia također su ponudili sjajan nogomet i nesvakidašnje događaje što se tiče igre...

"To je atrakcija koja isto zadovoljava nogometne fanatike. Sinoćnje i prekjučerašnje utakmice, bez obzira na poraze pojedinih momčadi, nitko nije ostao razočaran i to je bogatstvo za sve gledatelje, one koje vole nogomet. Očito da Diego Simeone, opet je lukavac pronašao način da iznenadi suparnika i da gol. Poznato je da je Borussia jako dobra tranzicijska momčad, ali rezultat u startu neutralizirao je kvalitetu Nijemaca. Imat će u Dortmundu sad ozbiljne probleme da probije taj poznati zid, blok Atletico Madrida i Dieag Simeonea", završio je Branko Karačić.