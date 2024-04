Joško Gvardiol nogometna je priča dana u hrvatskom sportskom medijskom prostoru zbog spektakularnog gola kojeg je sa dvadesetak metara jučer zabio Realu iz Madrida na Santiago Bernabeuu, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka koja je završila 3-3.

Prvijenac za pamćenje

Bio je to njegov prvijenac za Manchester City kojeg je postigao slabijom, desnom nogom, ali to je napravio majstorski nakon lošijeg primanja što je i sam priznao nakon dvoboja. I to u svom prvom nastupu na kultnom stadionu u Madridu...

Gvardiol je zabio fantastičan pogodak u 71. minuti za prednost gostiju od 3-2, nakon čega je strateg Reala Carlo Ancelotti odmah iz igre izvadio Kroosa koji nije dobro zatvorio Joška prilikom udarca, a u igru uveo Luku Modrića.

Prošle sezone Joško je gostovao na Bernebeu u dresu Leipziga u skupini Lige prvaka, ali nije nastupio u utakmici. Bio je na klupi.

Branič sa dušom veznjaka

Igor Pamić bivši je hrvatski nogometaš i napadač koji je itekako znao dobro udariti loptu i zabiti gol. Kao takav, idealan je da nam približi nogometno remek djelo Joška Gvardiola, stopera koji ima dušu veznjaka. Gvardiol je branič koji gradi igru. Playmaker u obrani, što odgovara zahtjevima današnjeg nogometa...

Prototip je modernog stopera koji u današnjem nogometu ima ulogu i razigravača iza, a uz to u sistemu Pepa Guardiole igra lijevog beka, wingera koji u pojedinim situacijama na terenu odrađuje i krilnu napadačku ulogu.

Stalno se ubacuje prema naprijed, stalno u dinamici trči naprijed-nazad, što je i normalno za igru s trojicom iza...

"Smatram da igrači Reala nisu podcijenili Joška u tom određenom momentu, možda ih je više iznenadilo loše primanje Gvardiola, nego što je to bilo pucanje s desnom nogom. Gledajte, to što je Gvardiol napravio je instinktivno i to ne može napraviti igrač koji nije tehnički potkovan i dobar. Znamo da je Joško lijevak, međutim to su trenuci sreće i znanja. Nekad te nagradi, nekad ne. Gvardiol je zabio strašan gol", priča nam maloprije Igor Pamić i nastavlja:

'Poklopio ju je kao napadač'

"Gvardiol ju je poklopio kao centarfor. To je najbitnije bilo. Nisu čak ni igrači Reala bili loše postavljeni, jer je lopta mogla samo tamo gdje je i prošla, ali lopta je imala takvu putanju koju nikako nije mogla imati. Nismo dosad ni znali kakvu nogu ima Gvardiol, kakav top u desnoj nozi posjeduje kad 90% igra s lijevom. Sad smo se uvjerili da ima i desnicu, samo da ju malo više i koristi. Milijun puta je Joško udario loptu u životu. Budući da je prošao Dinamovu školu sigurno je na udarcu radio. Nije to došlo slučajno".

Paminjo nam je otkrio i jedan stručni detalj...

"Pogotovo znamo za igrače koji igraju s lijevom, ljevake, da im je puno teže savladati desnu nogu nego dešnjacima lijevu. To je dokazano toliko milijuna puta, a Gvardiol, isto kao što je sigurno predan u svakom zadatku, zato i je na toj razini intelektualnoj, ali i fizičkoj i psihofizičkoj, on je puno brže usvojio i savladao neke stvari. Njemu informacije putuju puno brže do mozga. Ja sam bio napadač i sigurno puno više puta pucao s drugom nogom nego što će on, ali ja nisam znao ni s jednom, pa problema nije bilo", u šali nam govori Div iz Žminja koji je bio dešnjak i napadač koji je itekako znao zabiti...

U četiri sezone igranja u HNL-u, prema podacima s interneta, Paminjo je u dresu Istre, Pazinke, Dinama i Osijeka ukupno zabio 57 golova. U svakom klubu za koji je igrao zabio je u karijeri minimalno 10 golova. Za Istru 12, Pazinku 18, Dinamo 10, Osijek 17, Sochaux 10, Hansu 13 i Grazer 23. Za svaki od navedenih klubova Igor je nastupao samo jednu godinu, osim u Grazeru za koji je igrao u periodu od 1999. do 2002.

'Gvardiol je jako inteligentan'

Ćiro ga je uvrstio u roster reprezentacije Hrvatske koja je 1996. na EP-u u Engleskoj, po prvi put na velikom natjecanju, čitavoj Europi pokazala kakvu klasu od igrača ima, kako Hrvati igraju nogomet...

"Da se nije dogodila ona sudačka pogreška u četvrtfinalu protiv Njemačke, kad je na Jerkanu napravljen čisti faul u napadu jer se u njega zabio suparnički nogometaš, Hrvatska bi bila prvak Europe. Na kojoj je razini igrala ta reprezentacija, samo takva jedna greška suca je mogla zaustaviti taj pohod talenta, volju za dokazivanjem u dresu Hrvatske, mlade države tad, kao i kvalitete koju smo imali", tvrdi Igor Pamić.

Što se tiče Joška Gvardiola, Jole je omiljen hrvatski reprezentativac, miljenik žena. Trenutno je najpopularniji Vatreni sigurno. Svaka majka bi ga za zeta poželjela...

"Ali nismo tad imali jednog Joška Gvardiola, iako smo imali TOP stopere i općenito braniče. S njima nije bilo zime, a nema zime ni sad s Joškom i ostalim dečkima u liniji. Gvardiol je vrlo mlad, jako inteligentan. On u komunikaciji ostavlja takvu jednu mirnoću, skromnost, da bi ga stvarno svaka majka za zeta poželjela, kako ste vi rekli. Fanatično je skroman i s toliko malo godina savršeno barata ozbiljnim situacijama na ozbiljnoj sportskoj razini, u spartanskom životu vrhunskog sportaša. Njegovo ponašanje je na nivou. Pravi je mladi gospodin".

'Skroman, pametan, mlad i izvrstan nogometaš'

Pamić nije tu stao, nego je nastavio:

"Nema šanse da ga netko ne voli jer posjeduje ono nešto, generalni faktor x, i u privatnom životu, karakteru, kao i u nogometnom. Posjeduje faktor X na svim razinama. Njega je skoro i nemoguće ne voljeti, a još i kao nogometaša automatski. Držim da ipak njegova druga strana donosi toj njegovoj popularnosti više nego nogomet, ali i ostali naši igrači su skromni. Pogotovo u reprezentaciji. Joško je uvijek nasmijan, milina ga je za slušati. Njegov izraz lica je uvijek takav da on jednostavno osvaja sve, ne samo 'curice', žene koje su zaljubljene u njega, nego i nas koji pratimo nogomet. 'Mali' je baš poseban nogometaš", zaključio je Igor Pamić.

Uzvratni susret Cityja i Reala na rasporedu je 17. travnja u Manchesteru.