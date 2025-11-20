Tyson Fury traži da se najozloglašeniji britanski kriminalac pusti iz zatvora
Sportske zvijezde ujedinjene u apelu: Tyson Fury i John Terry traže slobodu za najnasilnijeg britanskog zatvorenika
Boksački prvak Tyson Fury i nogometne legende John Terry i Dennis Wise pridružili su se viralnoj kampanji koja poziva na oslobađanje Charlesa Bronsona, jednog od najozloglašenijih i najdugovječnijih zatvorenika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njihove video poruke podrške izazvale su veliku pažnju javnosti, ponovno otvarajući raspravu o čovjeku koji je postao simbol brutalnosti britanskog zatvorskog sustava.
Tko je Charles Bronson?
Charles Bronson (72), rođen kao Michael Gordon Peterson, proveo je gotovo 50 godina iza rešetaka, većinom u samici. Prvi put je zatvoren 1974. godine s 21 godinom, a unatoč početnoj kazni od sedam godina, zbog niza nasilnih incidenata u zatvoru, njegov boravak se neprestano produžavao.
Tijekom godina mijenjao je ime, prvo u Charles Bronson po slavnom glumcu, što mu je predložio boksački promotor tijekom kratkog razdoblja na slobodi kada se bavio boksom golim šakama. Kasnije je ime promijenio u Charles Salvador, u čast nadrealističkom slikaru Salvadoru Dalíju, čime je želio označiti svoju transformaciju u umjetnika. Iza rešetaka se posvetio slikanju i pisanju, a njegova su djela prodavana na aukcijama, pri čemu je dio prihoda doniran u dobrotvorne svrhe. Njegov život bio je i inspiracija za biografski film "Bronson" iz 2008. godine, u kojem ga je utjelovio Tom Hardy.
Kronologija nasilja: Pola stoljeća iza rešetaka
Bronsonova reputacija "najnasilnijeg britanskog zatvorenika" nije bez osnove. Njegov dosje prepun je napada na zatvorenike i čuvare te brojnih uzimanja talaca.
Njegova prva kazna iz 1974. bila je za oružanu pljačku, provalu i napad. Kazna mu je više puta produžavana zbog incidenata poput napada staklenim vrčem na drugog zatvorenika i prosvjeda na krovovima zatvora koji su uzrokovali ogromnu materijalnu štetu.
Tijekom boravka u zatvoru uzeo je najmanje 11 talaca u devet različitih opsada. Među njegovim žrtvama bili su upravitelji, liječnici, osoblje, pa čak i vlastiti odvjetnik. Godine 1999. uzeo je zatvorskog učitelja likovnog odgoja za taoca i držao ga 44 sata jer je kritizirao jedan od njegovih crteža. Zbog tog incidenta je 2000. godine osuđen na doživotnu kaznu.
"Vrijeme je da se vrati kući": Poruke podrške
Unatoč njegovoj mračnoj prošlosti, sportske zvijezde vjeruju da je Bronson zaslužio drugu priliku. U online peticiji na stranici Change.org, koja je prikupila tisuće potpisa, navodi se da je Bronson iskoristio zatvor kao priliku za rehabilitaciju i da pokazuje kajanje.
Tyson Fury, svjetski boksački prvak, u video poruci ga je nazvao "starim prijateljem": "Hej Charlie, Tyson Fury je, tvoj stari prijatelj. Vrijeme je da izađeš i držiš se pravog puta. Vrati se kući i budi dobar. Dosta je bio u zatvoru, pustite ga kući."
Bivši kapetan Chelseaja, John Terry, također je poslao poruku: "Charlie, nadam se da si dobro. Vrijeme je da se vratiš kući, okružiš se dobrim prijateljima i obitelji i uživaš u svom vremenu. Nadam se da se vidimo uskoro."
Njegov bivši suigrač, Dennis Wise, sugerirao je i mogući put za Bronsona nakon izlaska: "Znam da ti je strast fitness, pa je to možda smjer u kojem možeš ići – u teretanu i pomagati drugima. Nadam se da će uvidjeti smisao i dati ti priliku da uživaš u životu."
Podršku je pružio i boksač Derek Chisora, koji je poručio: "Trebamo te vani, brate. Borit ćemo se da izađeš."
Unatoč snažnoj podršci i argumentima da se promijenio, Parole Board (Odbor za uvjetni otpust) odbio je njegov zahtjev za puštanjem na slobodu u ožujku 2023. godine. Odbor je zaključio da, iako je Bronson pokazao napredak u samokontroli, još uvijek nije spreman za život na slobodi. Njegova budućnost ostaje neizvjesna, zarobljena između nasilne prošlosti i nade u iskupljenje koju mu pružaju neočekivani saveznici.
