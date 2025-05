HNS odlučio: Evo gdje će se nalaziti trofej u posljednjem kolu prvenstva

U posljednjem kolu HNL-a tri će se momčadi nadati proslavi titule. U teoriji, na tri mjesta u Hrvatskoj će se moći osvojiti titula. Na Šubićevcu, Rujevici i Maksimiru. Gdje će biti trofej i tko će moći slaviti odmah po završetku utakmice?

Bilo je špekuliranja o tome da se trofej preveze helikopterom iz Like koja je jednako udaljena od tri grada u kojima će se lomiti borba za naslov. Ipak, kako doznaju 24Sata to se neće dogoditi, već će trofej biti na tamo gdje je matematički najveća šansa da se on podigne, a to je na Rujevici. Rijeka ima najviše šanse za naslov uoči posljednjeg kola i zato su iz HNS-a odlučili da tamo trofej bude.

To znači da Hajduk ili Dinamo u slučaju svoga osvajanja, neće moći održati proslavu nakon zadnje utakmice, nego će to morati napraviti na početku sljedeće sezone što nema previše smisla. Vidjet ćemo je li ovo konačna odluka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je Hajduk srušio Rijeku i vratio se u borbu za titulu, pogledajte golove

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa