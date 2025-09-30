Trenerska legenda dala Kovačeviću važan savjet: 'Veliko pojačanje? On je zasad samo veliko razočaranje'

Dinamo se u četvrtak vraća na europsku scenu, a protiv Maccabija bi trebao istrčati s postavom koja je briljirala protiv Hajduka i Fenerbahčea. Mi smo uoči još jednog Dinamovog sraza u Europi popričali s trenerom koji je vodio je brojne hrvatske klubove, uključujući Dinamo Zagreb, Inter Zaprešić, Zagreb i Osijek, Ilijom Lončarevićem. Bio je izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, a kratko je vodio i seniorsku reprezentaciju Libije.

Kako vidite Dinamov sraz protiv Maccabija?

Trener je na tanjuru dobio momčad koja je napadačka, agresivna i disciplinirana. Veliki posao napravio je Kovačević koji je zatvorio tjedan s tri velike pobjede protiv Hajduka, Fenera i Slavena, a momčad još nije na svom vrhuncu. Vjerujem da isto može ponoviti i protiv Maccabija i ne vjerujem da će se sada momčad opustiti. Nakon velike pobjede u prvom kolu, svaki bod u Europi puno znači, a pobjeda bi bila velika stvar. Bit će oni i pametni i koncentrirani. Moram reći, također, da mislim da je ovaj Maccabi u nekim segmentima i bolja momčad od turskog velikana Fenera, ali oni nisu domaćini. Više ćemo mi biti domaćini tamo nego oni. Očekujem da to dinamovci i demonstriraju na terenu.

Tko Vas je do sada oduševio u Kovačevićevom sastavu?

Ima novopridošlih igrača koji još nisu pokazali svoje pravo lice. Bennacer bi trebao biti velika prevaga u korist momčadi kada ga se uigra, bar u tom domaćem prvenstvu gdje zasad može igrati. Bitno je da ga igrači shvate, kao i on njih. Trener sada već nakon utakmice s Maccabijem mora izvlačiti malo više igrača iz sjene. Previše utakmica je počinjao s istom momčadi, to mora početi raditi. E sada, hoće li to doći prije pauze za Reprezentaciju ili već na utakmici protiv Lokomotive, ne znam, ali morat će jer inače neće imati igrače u formi. To se mora početi planirat par utakmica unaprijed.

Kako komentirate eksploziju Arbera Hoxhe pod vodstvom Kovačevića?

Hoxha ulazi u svoje najbolje godine. On je imao dosta lutanja i s trenerima i s klubom, je li on kvalitetan ili ne... Izdržao je to i svaka mu čast na tome. Sada je pokazao da se na njega itekako može računati. Ima igrača koji su tek došli, kao što su Valinčić i Lisica, a koji su pokazali da će imati oscilacije jer ipak, Dinamo je Dinamo. Jako su krenuli pa je nekad moralo doći do malo zastoja, ali oni će biti značajni igrači Dinama u budućnosti. Tu su McKenna i Dominguez koji su pokazali da neće biti prolaznici kao što su neki obrambeni igrači bili. Bennacer je protiv Hajduka i Slavena pokazao svoje kvalitete.

Tko Vas je razočarao u 'novom' Dinamu?

Dužan je ostao Vidović koji je došao kao standardni igrač, a sada je totalno u sjeni. Ljubičić ima nešto, ali to nešto nije pretvoreno u nešto u što se trener Kovačević može 100 % pouzdati. Villar je došao kao najveće pojačanje u veznom redu, on to zasad nije, neka se ne ljuti. Ako ima to u sebi, ne treba se bojati, to će doći. Meni posebno drago pojačanje, i to je veliki posao koji je napravljen, je Goda. On je bio Dinamov kadar od malih uzrasta. Veliki je dobitak zbog svog karaktera i mogućnosti, i fizičkih i tehničkih. Nije bomba igrač, ali na takvim igračima momčad i klub ostaju visoko.

Kako vidite Dinamove šanse ove sezone u Europskoj ligi?

Sve će se vidjeti već prekosutra protiv Maccabija, hoće li ovogodišnja Europa biti bez velikih oscilacija... Nije zanemarivo malo pročitati protivnike koji su još u Europa ligi (Roma, Lille, Stuttgart, Lyon, Porto, Aston Villa, Betis...). Ljudi trebaju malo stati na loptu. Svaku utakmicu treba zasebno gledati, svaka je za sebe. Imamo Maccabi praktički kod kuće. Protivnici su preozbiljni. Ako dobijemo Maccabi, bit će lakše u budućnosti što se tiče osjećaja da se svaka iduća mora dobiti.

