Iza nas je turbulentno 12. kolo 1.HNL. Dva najveća favorita za naslov su izgubili, prvo je u subotu Gorica šokantno preokrenula protiv Dinama, a jučer je Osijek, moglo bi se reći, rutinski slavio na Poljudu.

Sergej Jakirović i Ivan Leko pod žestokim su kritikama navijača koji zahtijevaju njihove odlaske.

U našim anketama, vas 62 posto je za Jakirovićevu smjenu, a isto tako ste glasali i u anketi za Lekinu smjenu.

Za komentar na krize u kojima se nalaze dva najveća hrvatska kluba okrenuli smo broj Ilije Lončarevića, trenera s višegodišnjim HNL iskustvom koji je, između ostalog, sjedio na klupama Zagreba, Inkera, Slaven Belupa, Dinama, Osijeka…

'Treneri su najmanje krivi'

Naš sugovornik nam na početku razgovora rezolutno govori „najmanji je problem u trenerima, to je sigurno“.

„Ne mogu se Dinamo i Hajduk poistovjećivati i ne može se raditi paralela, svaki klub i svaka svlačionica imaju svoje probleme.

Da li su Leko ili Jakir mogli te probleme rješavati na neki drugi način, to mi ne znamo i nećemo nikad saznati. No svi ti problemi koje, mi koji smo ovako sa strane, možemo komentirati su problemi koji su trenerima donijeli klubovi u kojima rade, u većini slučajeva nisu to treneri sami napravili.

Njihova odluka da će taj problem rješavati na ovaj ili onaj način je njihova odluka, ne kažem da je ispravna, ali kad dođeš u dilemu da radiš, kako bi se reklo, crno ili bijelo, onda možeš pogriješiti u tom pogledu. Ako je to greška, onda se mogu složiti da je pogriješio netko od njih, ali mislim da nisu“, govori nam legenda domaćeg nogometa, te nastavlja:

„Svaki klub ima svoj problem. Dinamov je s nepažnjom planiranja sezone koja je trebala počet još prije godinu i pol dana, ako ne i više. To nije napravljeno kvalitetno, ne treba nešto previše objašnjavati odlazak 4-5 bitnih i standardnih igrača donosi svoje tako da tu nema puno priče.

Dinamo to nije odradio kvalitetno iz svima znanih razloga, a Hajduk je neka druga priča.

U Hajduku klub, odnosno rukovodstvo kluba, zahtjeva prvo mjesto pod 'mus'. Prema napisima medija i razgovora s ljudima iz kluba, prvo mjesto je imperativ. Kada se to tako postavi, nakon silnih godina bez naslova, onda se to ne može tako postići“.

Za Lončarevića nema potrebe govoriti o smjeni trenera niti jednog niti drugog kluba.

„Da se istog trenutka stavljaju treneri na stup srama i da ih se tjera, bilo da to klubovi rade ili da je to samo medijski komentar, bi bilo neozbiljno i u jednom i u drugom klubu“.

Zoran Zekić se velikom pobjedom vratio u HNL nakon nekoliko mjeseci izbivanja, pa poručio da „atmosfera na Poljudu može biti opterećenje ako momčad nije na potrebnoj razini“. S tim se slaže i naš sugovornik.

„Pa to je to, isto je doživio i Osijek na početku sezone. Na otvaranju Opus Arene stadion je bio pun, drugi put je opet bio slično popunjen, treći put više nije bio, a četvrti put uopće nije bio.

Atmosfera od velike euforije za čas ode u negativu, tako je i sa Poljudom. To što Hajduk ima tamo, da svaka utakmica bude pun stadion je strašno velika stvar i za Hajduk i za hrvatski nogomet, ali moramo priznati da je, koliko god čudno zvučalo, i pozitivna atmosfera opterećenje za igrače.

Nisam siguran koliko su ta momčad i ti igrači spremni podnijeti to sve zajedno“.

Odlasci Jakirovića i Leke iz Zagreba, odnosno Splita, ne bi donijeli prevelike promjene u svojim klubovima, smatra Lončarević.

„Leko treba sa svojim daljnjim djelovanjem vidjeti kako i što može poboljšati, on ima problem malo više u organizaciji igre i u posljednjoj liniji što mu se sporadično događa sada manje, a u prijašnjim vremenima više.

Jakirović ima problem, može se reći, sklapanja sasvim nove momčadi. Nemojte smetnuti s uma da je otišlo 4-5 standardnih igrača, računajući još ranije i Oršića koji nije nadomješten. Ademi se vratio, ali će mu trebati cijela jesen da dođe k sebi u nekakvu formu.

To sve nosi posljedice, ne samo praznih mjesta zbog tih igrača koji su napustili svoju poziciju, već igrača i do njega. Ima igrača u Dinamovoj momčadi koji su nosioci, a oni su uglavnom otišli. A ima i onih koji su jako dobri igrači, ali nisu nosioci. Trebaju potporu i uz nosioce su oni bili puno bolji igrači nego što su sada.

To je veliki Jakirovićev problem, on mora napraviti momčad i način igre, možda mora promijeniti kompletnu Dinamovu filozofiju i način igre da bi osigurao rezultat ovu jesen pa onda kasnije na zimu raditi dalje, ali mislim da se u ovom trenutku mora pozabaviti tim stvarima", zaključio je Lončarević.

