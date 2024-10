Trener Salzburga nakon još jedne mučne utakmice: 'Daleko smo od napretka, Dinamo će biti težak'

Dinamo nije oduševio svojom igrom u gostima kod Istre gdje su remizirali s domaćinima 2-2. Kiks u prvenstvu zasigurno ne ulijeva previše povjerenja uoči važne utakmice za Ligu prvaka u srijedu protiv Red Bull Salzburga, no sreća u nesreći je kako se i Austrijanci muče.

Salzburg je u zadnje dvije utakmice doživio dva potopa najprije su u Ligi prvaka izgubili 4-0 od gostujućeg Bresta, a zatim su od Sturma u ligi 'popili' petardu. Na utakmici protiv Altacha u subotu trebali su sprati ljagu s prošle dvije utakmice, no i tu se nisu iskazali.

Red Bull je očito bio psihološki uzdrman pa je sve do kraja utakmice gubio i ovu utakmicu. Ipak uspjeli su okrenuti utakmicu na 2-1 zahvaljujući Konateu koji je zabio te asistirao Baidoou.

Ipak bila je to vrlo mršava izvedba Austrijanaca, a svjestan je to i trener Pep Lijnders koji zna da ih čeka težak dvoboj s Dinamom u srijedu jer obje momčadi traže pobjedu.

Najprije je komentirao izvedbu svoje momčadi, svjestan kako se igrači još nisu psihološki oporavili od posljednjih visokih poraza.

"Uoči utakmice rekao sam da ćemo lakše do pobjede, ako zabijemo brzi pogodak. I imali smo šanse, mogli smo usmjeriti utakmicu u tom pravcu. No, nismo zabili, primili smo, ali smo do kraja vjerovali da se možemo vratiti. I to je najvažnije, kad si i u krizi, moraš nastaviti, pokušavati. Na kraju smo uspjeli preokrenuti. Imali smo 18 udaraca na gol, suparnik samo tri. Ali, ne možemo još pričati o nekom napretku, povratku samopouzdanja, daleko smo još od toga. Ipak, važno je da smo pobijedili, to je prvi korak", rekao je trener Red Bulla.

Zatim se osvrnuo na Dinamo:

"Dinamo je snažna momčad i bit će to jako teška utakmica za nas. Morat ćemo dobro analizirati protivnika i pripremiti se na sve."

Osim toga Lijndersu će dodatne glavobolje izazvati koga staviti na gol. Pitanje prvog vratara još je enigma u Salzburgu. Dosad je to bio Alexander Schlager, jedinica austrijske reprezentacije. Ipak otkad je Lijnders doveo ljetos iz Leipziga 33-godišnjeg Janisa Blasicha, Nijemac je odmah dobio kapetansku vrpcu i postao nova jedinica Salzburga. Lijnders se zbog toga našao pod velikim pritiskom, pa je u zadnje vrijeme počeo kemijati na golu i u zadnjoj utakmici stavio je Schlagera. Pravo je pitanje tko će od tog dvojca stati na utakmici protiv Dinama.

Salzburgu je poput Dinama pobjeda u Ligi prvaka imperativ. U slučaju poraza crno se piše treneru Red Bulla.

