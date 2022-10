Ovoga vikenda, u subotu s početkom u 15 sati, na Rujevici se igra utakmica Rijeke i Istre, takozvani "Derby della Učka".

Riječani su oči tog dvoboja pretposljednja momčad na ljestvici HNL-a, dok se Istra nalazi na šestome mjestu.

Tu je utakmicu na press konferenciji najavio trener Rijeke Serse Cosmi.

"Pred nama je utakmica koju smo sigurno htjeli dočekati u boljem psihičkom stanju, boljem moralu. Nakon dvije pobjede zaredom očekivali smo bolju utakmicu u Koprivnici, ali u glavama se sada moramo vratiti u stanje koje je bilo prije tih pobjedonosnih susreta. Moramo u ovom susretu imati pravi pristup", rekao je na početku pa se osvrnuo na fizičko i mentalno stanje u svojoj ekipi:

"Nažalost, nismo u najboljem trenutku kada je roster u pitanju, imamo dosta igrača koji nam nedostaju, što zbog kartona, što zbog ozljeda i nekih bolesti. No, kroz tjedan sam vidio momčad koja raste i nadam se će pokazati kako je utakmica u Koprivnici bila samo jedan kiks, jedna greška i da se vraćamo na pravi put na kojem smo bili do tog susreta. Jesam li detektirao te mentalne probleme? Gledajte, ekipa koja je uravnotežena se može dobro nositi s određenim situacijama u nogometu koji uključuju i pobjede, poraze i neodlučene ishode. Nas iz takta izbaci jednako poraz kao i pobjeda. Tu moramo pronaći ravnotežu, ali imamo još tri utakmice ispred nas do kraja prvog dijela prvenstva i jedini cilj koji je ispred nas je što bolji rezultat. Karakter i mentalitet ove momčadi onda ćemo graditi u pripremama."

Na kraju je Cosmi progovorio o svom stilu vođenja utakmica, zbog kojega su neki počeli propitkivati njegovu mentalnu stabilnost.

"Volio bih umiriti naše navijače. Mentalno sam zdrav, nakon utakmice protiv Slaven Belupa sam dobio nekoliko istih pitanja, a i čitao sam o tome zašto sam napravio samo jednu izmjenu tijekom susreta. Sada bih to objasnio i navijačima... Poznajem pravilo da se ne može tijekom susreta zamijeniti više od pet igrača, ali ne postoji pravilo gdje se mora, da ne kažem na silu, raditi izmjena. Na kraju nemojte misliti da sam lud što sam nakon primljenog pogotka stavio visokog igrača poput Krešića. Njega sam stavio jer sam se nadao da će pomoći sa svojom visinom i kvalitetama u skoku, da ćemo eventualno izboriti više prekida, što kornera, što ubačaja sa strane, no imali smo na kraju samo jedan prekid. Nismo uspjeli ništa napraviti u tom dijelu. Ništa, idemo igrati i dobiti utakmicu protiv Istre. Forza Fiume!", zaključio je Cosmi.