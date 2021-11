Trener nogometaša Reala iz Madrida Carlo Ancelotti na konferenciji za medije u utorak kazao je kako nije razočaran što je Lionel Messi proglašen najboljim nogometašem svijeta za ovu godinu, no rekao je kako bi iduće godine "Zlatnu loptu" mogao osvojiti netko od njegovih igrača uključujući Luku Modrića.

"Smatram da Messi nastavlja biti veliki igrač i to je to. Igračima su individualne nagrade važne jer im je to motivacija. Da barem iduće godine bude netko iz Real Madrida. Benzema je imao veliku sezonu, Vinicius također pokazuje kvalitetu, Modrić je tu... imamo puno mogućnosti za osvajanje te nagrade iduće sezone. Naš vratar Courtois je 'top razina' premda je vratarima teško osvojiti ovu nagradu", rekao je Ancelotti.

Modrić bez glasa

U ponedjeljak je časopis France Football dodijelio PSG-ovom napadaču Messiju (34) nagradu "Zlatna lopta", najveće individualno priznanje u svijetu nogometa. Tu je nagradu 2018. godine dobio kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je ove godine ušao među 30 kandidata. Nije međutim dobio niti jedan glas. Modrić (36) je najstariji igrač Real Madrida kojem ugovor istječe za sedam mjeseci, a Ancelotti je ovaj mjesec dva puta javno bio pohvalio njegove ovosezonske nastupe.

Novinari su na konferenciji za medije uoči utakmice Reala i Athletica iz Bilbaa pitali Ancelottija je li nepravedno što je Realov golgeter Karim Benzema ostao na četvrtom mjestu u izboru.

"Ja sam u sukobu interesa jer sam Realov trener. Kada bi se mene pitalo nagradu bi dobio Benzema, Courtois, Vinicius, Casemiro, Camavinga... Danas međutim nisam vidio niti Benzemu niti Courtoisa kako plaču što ju nisu dobili. Prihvatili su to bez problema", istaknuo je Ancelotti.

Real neće dovoditi pojaćanja

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva te se plasirao u osminu finala Lige prvaka. Ancelotti je u utorak rekao kako tijekom zimskog prijelaznog roka neće dovoditi pojačanja.

"Potrebno je raditi ljeti kako bi se popravila momčad. Ne volim promjene preko zime, u siječnju, jer to znači da nešto nismo dobro radili na ljeto. Nećemo dovoditi igrače, momčad je dobra za borbu za naslove ove sezone", zaključio je Ancelotti koji je prije četiri mjeseca preuzeo vođenje Real Madrida.