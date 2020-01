TRENER HRVATSKOG PORIJEKLA IZVRIJEĐAO JURGENA KLOPPA: ‘Kur*in sine, koga ti to je*eš?!’

Meksički trener hrvatskih korijena otkrio je u intervjuu za Enganche kako je došlo do svađe s Kloppom

Koncem prošlog mjeseca aktualni osvajač Lige prvaka, Liverpool, okitio se još jednim prestižnim trofejem, onim Svjetskog klupskog prvenstva. U finalu su nadigrali brazilski Flamengo, a prije toga u polufinalu su deklasirali meksički Monterrey. Tu je utakmicu s Meksikancima obilježio nesvakidašnji incident, posebice zbog toga što Svjetsko klupsko prvenstvo, iako pripada uvaženim natjecanjima, ima i tu neku dozu revijalnog, pa se rijetko kada na njemu mogu vidjeti neugodne scene.

Trener Meksikanaca Ricardo Antonio Mohamed Matijević tražio je u jednom trenutku od sudaca crveni karton za Liverpoolova stopera Gomeza nakon što je ovaj napravio prekršaj. Na njegovu gestikulaciju prema sucu reagirao je trener Liverpoola Jurgen Klopp i to na način da se kreveljio i imitirao Matijevićevo mahanje rukama.

“Pokazao je manjak poštovanja prema meni. Klopp je tražio žute kartone jer je tvrdio da smo stalno udarali Salaha. Tada sam ja tražio crveni za jednog od njegovih igrača, a onda je on isplazio jezik prema meni kao pi*ka. Prvo sam se samo nasmijao, ali onda sam izgubio smirenost. Nisam ni sam siguran što sam mu rekao, ali mislim da je bilo nešto u stilu: ‘Kur*in sine, koga ti to je*eš?’ To je samo izašlo iz mene”, priznao je Matijević.