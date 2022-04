Nogometaši Hajduka nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici, gdje je utakmica 32. kola završila bez pogodaka.

Tako su Splićani ostali na trećem mjestu prvenstvene ljestvice sa 63 boda, jednim manje od Osijeka i tri manje od Dinama koji još mora kao gost odigrati utakmicu protiv Gorice.

Dambrauskas: 'Trebaju nam tri boda'

Utakmicu je na konferenciji za medije prokomentirao Hajdukov trener Valdas Dambrauskas.

"Naravno da nismo zadovoljni. Osjećamo se kao da smo izgubili. Trebaju nam tri boda. Nemam zamjerki igračima. Odigrali smo tri utakmice ovaj tjedan u kojima smo morali pobijediti. Prve dvije i jesmo dobili, ali nismo uspjeli na zadnjoj prepreci. Nismo imali dovoljno energije i entuzijazma. U ovakvoj utakmici bi jedan gol bio dovoljan, no nažalost, nismo došli do njega", rekao je Dambrauskas pa dodao:

"Dobro smo predvidjeli kako će Slaven igrati. U prvom poluvremenu je lopta stalno bila u zraku, ekipe iz nižih engleskih liga bi bile ponosne na ovu utakmicu. Bila je to samo borba, borba i borba."

Utakmica suspenzije za Livaju i Kalinića

Hajduk je u Koprivnicu doputovao bez Marka Livaje i Nikole Kalinića koji su morali odraditi jednu utakmicu suspenzije zbog nakupljenih žutih kartona.

"Neki igrači su bili suspendirani, a neki ozlijeđeni, no to nije izlika. Mi smo došli pobijediti, a izostanci nisu krivi što to nismo uspjeli. Nismo pronašli završni udarac kad smo stvarali prilike. Danas je bio jedan od onih dana kad pogodite stativu, a lopta ne uđe u gol, nego se odbije van", zaključio je trener Hajduka.