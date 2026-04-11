Carević uoči okršaja sa Hajdukom otkrio ključni problem koji bi mogao presuditi

Nogometaši Gorice u 29. kolu SuperSport HNL-a gostuju na Poljudu kod Hajduka, a susret je na rasporedu u nedjelju od 18:30 uz prijenos na MAXSportu i MAXtv-u. Uoči utakmice ogled je najavio trener Gorice Mario Carević.

Goričani u Split dolaze nakon zahtjevnog tjedna i teškog poraza u polufinalu Kupa, gdje su na domaćem terenu izgubili od Dinama rezultatom 6:3. Upravo taj susret ostavio je traga na momčadi koja sada ima vrlo malo vremena za oporavak i pripremu za novo gostovanje.

“Drugačija je priprema za Poljud s obzirom na to da smo u srijedu imali stvarno zahtjevnu i iscrpljujuću Kup utakmicu. Imamo određene probleme s ozljedama i nemamo puni tjedan za pripremu, ali igrači koji će biti na raspolaganju odgovorit će zahtjevima”, rekao je Carević.

Splićani u ovaj susret ulaze s druge pozicije na ljestvici i 56 osvojenih bodova, dok je Gorica trenutačno sedma s 32 boda. Hajduk je u prošlom kolu slavio 3:1 na gostovanju kod Istre 1961, dok Gorica iza sebe ima iscrpljujući kup ogled.

Unatoč okolnostima, trener Gorice vjeruje kako njegova momčad može pružiti dobru izvedbu.

“Nadam se da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu. Hajduk je na Poljudu favorit, ali uvijek je lijepo igrati u takvoj atmosferi. Vjerujem da će igrači biti motivirani i željni dokazivanja”, dodao je.

Carević se osvrnuo i na zgusnuti raspored koji je ostavio posljedice na momčad.

“Došao nam je na naplatu taj ritam utakmica, imamo ozlijeđenih igrača, ali to je dio nogometa. Ne smijemo tražiti alibije. Oni koji dobiju priliku moraju je iskoristiti i nametnuti se za nastavak sezone”, istaknuo je.

Govoreći o protivniku, naglasio je kako Hajduk u posljednje vrijeme igra rasterećenije i pokazuje svoju kvalitetu.

“U nekoliko zadnjih kola Hajduk djeluje rasterećenije i to se vidi u njihovoj igri. Kada je pritisak manji, izvedba je često bolja. Imaju kvalitetu, vole kontrolirati posjed i diktirati ritam utakmice, ali vjerujem da ćemo i mi biti na razini i pokušati odgovoriti na sve zahtjeve koje takva utakmica nosi”, zaključio je Carević.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova nogometna filozofija: Nije bitno kako pucaš, nego tko ti uzme bilješke