Trener Girone konačno progovorio o Livakoviću: 'Ništa više od toga, lako je'

Dominik Livaković ima veliki problem. Ovoga je ljeta iz turskog Fenerbahčea otišao na posudbu u španjolskog prvoligaša Gironu s nadom da će tamo dobiti status prvog golmana, no umjesto toga je zvršio 'zacementiran' na klupi.

Nedavno je naš najpoznatiji menadžer Andy Bara, koji je sudijelovao u tom transferu, istaknuo da ga čudi takav rasplet jer su mu rekli da će Livaković braniti. Tamošnji novinari su prenijeli što je Bara rekao sportskom direktoru Girone Quiqueu Carcelu koji je odmah dao rezolutan odgovor:

"Ja nikad nisam nekome obećao da će doći ovdje i imati sigurno mjesto. Ne znam što je njegov agent govorio u Hrvatskoj, ali nije istina da sam mu to obećao. Pojavila se opcija da potpišemo Livakovića i nismo oklijevali. Nije došao sa zagarantiranim mjestom. Kao i svi, za njega se mora izboriti".

Trenutno je prvi golman Girone Paulo Gazzaniga i on čvrsto drži 'jedinicu' u sojim rukama i to predstavlja ozbiljen problem za Livakovića kojemu je prijeko potrebana minutaža.

Sada se o svemu oglasio i trener Girone Michel koji je iznio svoj komentar na Livakovićeve situacije.

"Gledam što momčadi treba, gledam osjećaj momčadi. Moram bolje razumjeti Livakovića, ali trebam i da on bolje razumije momčad. To je proces. Ništa više od toga. Imamo tri jako dobra golmana i uvijek ja moram donijeti odluku. Lako je. Svatko može imati mišljenje, ali odluka je moja", poručio je.

