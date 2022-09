U susretu 1. kola E skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pred 20.607 gledatelja pobijedio Chelsea sa 1-0.

Nogometaši zagrebačkog Dinama svoj osmi nastup u grupnoj fazi Lige prvaka otvorili su na stadionu Maksimiru pobjedom protiv bivšeg europskog i engleskog prvaka Chelsea.

Pogodak odluke postigao je Mislav Oršić u 13. minuti.

Komentar Tuchela

Nakon utakmice pred kamere Arene Sport stao je trener poražene ekipe, Thomas Tuchel, koji je bio vidno veoma nervozan, bijesan i neraspoložen za davanje izjava. Komentirao je kratko u nekoliko, jedva procijeđenih, rečenica igru svoje momčadi i Dinama.

"Nismo realizirali svoje prilike u prvih 15 minuta pa smo dobili nevjerojatan gol od dva igrača u kontri. Nakon toga smo se mučili u kreaciji. To je otprilike to. Jesam li očekivao ovakav Dinamo? Očekivao sam da ćemo mi biti bolji, no opet smo odigrali loše i to je trenutno naša realnost", komentirao je Tuchel