FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KLJUČ POBJEDE /

Trener Betisa nakon 'razbijanja' Dinama na Maksimiru: 'To im sada nismo dopustili'

Trener Betisa nakon 'razbijanja' Dinama na Maksimiru: 'To im sada nismo dopustili'
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Pellegrini je lani ispao od dinama, a sada ga je deklasirao

11.12.2025.
22:19
Hina
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Trener Betisa Manuel Pellegrini nakon utakmice u Zagrebu i uvjerljive pobjede (3:1) nad Dinamom u 6. kolu Europske lige nije skrivao zadovoljstvo nastupom svoje momčadi.

"Bila je to dobra utakmica za nas. Dobro smo kontrolirali prvo poluvrijeme, postigli tri gola i posao je bio obavljen. U drugom poluvremenu smo usporili tempo, imali više posjeda, primili smo gol, ali smo i stvorili vlastite prilike, tako da sam zadovoljan rezultatom," kazao je čileanski stručnjak.

Dinamo je prije godinu dana bio uspješniji od Betisa u 16-ini finala Konferencijske lige u veljači 2024. "Modri" su na Benito Villamarinu pobijedili sa 1-0, a potom u Zagrebu odigrali 1-1. Španjolski sastav je i tada vodio Pellegrini.

"Ne bih uspoređivao ovu momčad Betisa s onom koju je Dinamo eliminirao prošle godine. Ove sezone imali smo dobre rezultate u ligi, Copa del Reyu i Europskoj ligi. Naša motivacija i fokus su na visokoj razini, što je drugačije od prošle godine kada nas je Dinamo izbacio, iako je i Dinamo tada imao dobru momčad i zaslužio je proći dalje."

Čileanac se je dodao kako je tek prvih desetak minuta bilo izjednačeno.

"Nakon toga smo podigli tempo i preuzeli kontrolu nad utakmicom. Dinamo je opasna momčad ako im date prostora za igru, a mi im to ovaj put nismo dopustili," zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo primio tri gola u prvom poluvremenu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KLJUČ POBJEDE /
Trener Betisa nakon 'razbijanja' Dinama na Maksimiru: 'To im sada nismo dopustili'