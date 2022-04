Novi trener nogometaša Dinama Ante Čačić optimističan je prije nedjeljne utakmice 32. kola Prve HNL u kojoj njegova momčad gostuje kod Gorice (nedjelja, 19.05 sati).

"Momčad je u dobrom stanju iako je loša izvedba u Splitu definitivno ostavila određenog traga na psihi igrača. No, bit ćemo spremni za Goricu. Ta je momčad tvrd orah svakome u ligi i iako su imali određenih turbulencija kroz ovu sezonu stabilizirao ih je dolazak novog trenera Samira Toplaka. Imamo respekt prema njima, ali imamo i kvalitetu koja nam mora donijeti pobjedu“, rekao je Čačić koji se na trenersko mjesto u Dinamu vratio nakon deset godina.

Zamijenio je Željka Kopića koji je postao bivši nakon poraza na Poljudu od Hajduka (0-1), a nakon kojeg su Dinamu ostala dva boda prednosti pred Osijekom i četiri pred splitskim sastavom.

Dinamo se više neće prilagođavati

"Obavili smo razgovore, pojedinačne i grupne. Cijela Hrvatska govori da je Dinamo najkvalitetnija momčad i mi to moramo potvrditi do kraja sezone. Moramo biti momčad na terenu i ne smije se događati da se Dinamo prilagođava svojim suparnicima. Moramo dominirali, stvarati više prilika, imati stalni pritisak i s više igrača dolaziti u završnicu. To želim od ove momčadi“, naglasio je novi trener Dinama te je dodao.

"Brzo je prošlo ovih deset godina otkako sam zadnji put bio trener u Dinamu, gdje se uvijek osjećam kao kod kuće. Uvijek sam tu. Ili kao trener ili kao navijač, a sada imam privilegij da s ovom momčadi sačuvam sadašnje prvo mjesto na ljestvici i da ostvarimo cilj. Da budemo prvaci“.